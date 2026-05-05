ΕΑΚΗ : Ευχαριστήριο προς τα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης
clock 21:13 | 05/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Διοικούσα Επιτροπή του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης για τη σημαντική τους προσφορά στις εγκαταστάσεις μας.

Χάρη στη χορηγία τους, τοποθετήθηκαν πλαϊνές τέντες στον χώρο της μικρής πισίνας, εξασφαλίζοντας την προστασία των γονέων από τις καιρικές συνθήκες κατά την παρακολούθηση των προπονήσεων. Η παρέμβαση αυτή αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία του κέντρου μας.

Ευχαριστούμε θερμά τα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης για τη διαρκή στήριξη στον αθλητισμό της πόλης μας, καθώς και την κ. Αλεξία Μαρίνη, Αντιπρόεδρο της ΚΟΕ, για την καθοριστική συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας.

