Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με το νέο Διοικητή Λιμενικού Σώματος Ιωάννη Ορφανό

Τον νέο Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), Αρχιπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Ιωάννη Ορφανό, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας που διατηρεί η Περιφέρεια Κρήτης με το Λιμενικό Σώμα, με κοινό στόχο την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων του νησιού.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στον Ιωάννη Ορφανό καλή επιτυχία και δύναμη στα νέα του καθήκοντα, τονίζοντας πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το έργο του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη. Από την πλευρά του, ο Διοικητής της 7ης ΠΕΔΙΛΣ ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη διαχρονική στήριξη και τη γόνιμη συνεργασία.

Ακολούθησε συνάντηση του νέου Διοικητή και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη.

