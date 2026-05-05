Ηράκλειο: Στυγερό έγκλημα με θύμα ένα 20χρονο - Ενέδρα θανάτου για ένα τροχαίο του παρελθόντος

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας και μια πρωτοφανής πράξη αντεκδίκησης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, όταν ένας 54χρονος άνδρας αφαίρεσε τη ζωή ενός 21χρονου, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε έξω από μίνι μάρκετ επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης αρχικά εμβόλισε με το όχημά του το αυτοκίνητο του νεαρού. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η φραστική αντιπαράθεση μετατράπηκε σε εκτέλεση, με τον 54χρονο να βγάζει όπλο και να πυροβολεί το θύμα τουλάχιστον τέσσερις φορές από εξαιρετικά κοντινή απόσταση.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ο 21χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Το κίνητρο της δολοφονίας, σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές εκτιμήσεις, βρίσκεται στο θανατηφόρο τροχαίο που είχε σημειωθεί το 2023 στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Σε εκείνο το δυστύχημα, ο 21χρονος ήταν ο οδηγός του μοιραίου οχήματος στο οποίο είχε βρει τραγικό θάνατο ο γιος του δράστη.

Από τότε, ο πατέρας φέρεται να έφερε το βάρος της απώλειας και να αναζητούσε τη δική του «δικαιοσύνη», σε μια υπόθεση που παραπέμπει σε άτυπη βεντέτα.

Ο 54χρονος δράστης, λίγη ώρα μετά το συμβάν, εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και παρέδωσε το όπλο του εγκλήματος.

Οι αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις μιας υπόθεσης που αποδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο πώς ένας κύκλος αίματος μπορεί να παραμείνει ανοιχτός για χρόνια.

