Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η αδελφή του
05/05/2026
Δύσκολες στιγμές περνά ο Νότης Σφακιανάκης καθώς όπως έγινε γνωστό πέθανε η αδερφή του, Πολυάννα. Ο τραγουδιστής καλείται να διαχειριστεί ακόμη μια μεγάλη απώλειας, αυτή της αδερφής του, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κίλις Σφακιανάκη, πριν από έξι μήνες, με τον τραγουδιστή να βυθίζεται και πάλι σε βαρύ πένθος. 

Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα γι’ αυτό και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της.

Η κηδεία της πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 7 Μαϊού στην Κω, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη ήταν μητέρα δυο κοριτσιών της Κατερίνας και της Μαρίας Ανδρουλή.

