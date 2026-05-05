Περιφέρεια Κρήτης: Ενημέρωση ελαιοπαραγωγών σχετικά με το «Ελαιοκομικό Μητρώο»

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Υ.Α. 77979/2025), όλοι οι νόμιμοι κάτοχοι ελαιοτεμαχίων υποχρεούνται από την 1η Οκτωβρίου 2026 να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Η δήλωση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως και την 31η Μαΐου του επόμενου. Σημειώνεται ότι, βάσει των μεταβατικών διατάξεων, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις στους παραγωγούς πριν από την 1η Οκτωβρίου 2027.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία είναι η επικαιροποίηση του Ελαιοκομικού Μητρώου. Λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων στην Κρήτη (άνω των 250.000) και των τεχνικών ζητημάτων που έχουν προκύψει, η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη παρέμβει προς το ΥΠΑΑΤ ζητώντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για μια ομαλή και λειτουργική εφαρμογή.

Η Πρώτη Φάση της διαδικασίας

Μέχρι την οριστική διευθέτηση των ζητημάτων από το Υπουργείο, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας υλοποιούν την Πρώτη Φάση, που αφορά την ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Φωτάκης καλεί τους ελαιοπαραγωγούς:

Να ελέγξουν την εγγραφή τους στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα (ΣΓΠ-ΕΤ). Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας της Περιφέρειας Κρήτης ( https://politis.crete.gov.gr/detail.php?a=579 ), είτε με φυσική παρουσία στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Να επαληθεύσουν την ορθότητα των στοιχείων (γεωγραφική θέση, έκταση, αριθμός δένδρων, ποικιλία) στο έντυπο πληροφοριών, σε διασταύρωση με τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ.

Υπεύθυνος για την εγγραφή και την ακρίβεια των δηλώσεων είναι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης του αγροτεμαχίου.

Για τη Δεύτερη Φάση, η οποία αφορά την ουσιαστική επικαιροποίηση των στοιχείων, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κρήτης, αμέσως μόλις δοθούν οι οριστικές λύσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ