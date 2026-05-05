Μονακό - Ολυμπιακός 82-105: Στο φάιναλ φορ για 5η συνεχόμενη χρονιά!
clock 22:54 | 05/05/2026
newsroom ekriti.gr

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός κέρδισε και στο Πριγκιπάτο με 105-82 τη Μονακό και με 3-0 νίκες πέρασε στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας για 5η συνεχόμενη χρονιά! Αντίπαλος εκεί, μια εκ των Φενέρμπαχτσε, Ζαλγκίρις.

 Πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο φάιναλ φορ της Αθήνας, με “ sweep” (3-0) επί της Μονακό στα πλέι οφ και με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μαΐου να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, μέσα στο Telekom Center Athens, μετά από αυτά της Ρώμης (1997), της Κωνσταντινούπολης (2012) και του Λονδίνου (2013). 

Απέναντι στην ομάδα που τον απέκλεισε πέρυσι στον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι, τη Μονακό με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη τότε, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα... δεν έδειξαν έλεος αυτή τη φορά. Μετά το 2-0 στο ΣΕΦ, έδωσαν παράσταση πρόκρισης στο Πριγκιπάτο και έφτασαν στη νίκη με 105-82 σε ρυθμό προπόνησης και δη... προπόνησης σε σουτ τριών πόντων!

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (6ασ.), Μπλόσομγκεϊμ 19, Χέις 11, Ταρπέι 2, Μπεγκαρίν 3 (6ρ.), Νέντοβιτς 2, Στραζέλ 21, Τζέιμς 16 (6ρ., 6ασ.).

Ομαδικά στατιστικά: 21/32 δίποντα, 8/29 τρίποντα, 16/20 βολές, 25 ριμπάουντ (19-6), 16 ασίστ, 8 κλεψίματα, 13 λάθη, 1 κόψιμο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 14 (5ασ.), Μόρις, Βεζένκοφ 10 (6ρ.), Παπανικολάου 6 (4ασ.), Ντόρσεϊ 7, Πίτερς 18 (6ρ.), Μιλουτίνοφ 6, Τζόζεφ 5 (5ασ.), Χολ 4, Μακ Κίσικ 10, Τζόουνς 3, Φουρνιέ 22 (5ασ.).

Ομαδικά στατιστικά: 19/32 δίποντα, 18/33 τρίποντα, 13/15 βολές, 37 ριμπάουντ (28-9), 29 ασίστ, 8 κλεψίματα, 11 λάθη, 2 κοψίματα

