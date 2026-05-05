Άδειο ψυγείο; 7 εύκολες λύσεις της τελευταίας στιγμής
Comfort food
clock 22:10 | 05/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Όταν το ψυγείο μοιάζει άδειο, η λύση βρίσκεται συνήθως στο ντουλάπι των τροφίμων. Με λίγη φαντασία και βασικά υλικά, μπορείς να φτιάξεις πεντανόστιμο comfort food. Ορίστε 7 ιδέες για «ώρα ανάγκης»

Μακαρονάδα Aglio e Olio: Το απόλυτο πιάτο με 3 υλικά. Χρειάζεσαι μόνο ζυμαρικά, ελαιόλαδο και σκόρδο. Αν έχεις μπούκοβο ή λίγο μαϊντανό, ακόμα καλύτερα.

Καγιανάς ή Στραπατσάδα: Αυγά, μια κονσέρβα ντοματάκι (ή φρέσκες αν υπάρχουν) και λίγο τυρί. Γρήγορο, χορταστικό και ιδανικό για βούτες με ψωμί.

Ρυζότο της «εκκαθάρισης»: Ρύζι σοταρισμένο με κρεμμύδι, σβησμένο με λίγο κρασί (αν έχεις) και ζωμό. Στο τέλος, πρόσθεσε ό,τι τυρί έχει μείνει στο ψυγείο για κρεμώδη υφή.

Ομελέτα με πατάτες (Tortilla de Patatas): Αν έχεις πατάτες και αυγά, έχεις γεύμα. Τηγανίζεις τις πατάτες σε κυβάκια και μετά τις ρίχνεις στα χτυπημένα αυγά.

Φακές ή Φασόλια σαλάτα: Αν έχεις έτοιμα όσπρια (ή σου περίσσεψαν από χτες), ανακάτεψέ τα με λίγο λάδι, ξύδι, κρεμμύδι και ίσως μια κονσέρβα τόνο.

Quesadillas με ό,τι να 'ναι: Αν υπάρχουν τορτίγιες στην κατάψυξη, γέμισέ τις με τριμμένο τυρί και ό,τι αλλαντικό ή λαχανικό ψυχορραγεί στο συρτάρι του ψυγείου.

Ψωμί αυγόφετες (French Toast): Η λύση για το μπαγιάτικο ψωμί. Βουτάς σε μείγμα αυγού-γάλακτος και τηγανίζεις. Γίνεται αλμυρό με τυρί ή γλυκό με μέλι και κανέλα.

