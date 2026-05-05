Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε ένοχη στην υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια

Ένοχη δήλωσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, ενώ της επιβλήθηλαν δώδεκα μήνες επιτήρησης από το Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα τη Δευτέρα







Η τραγουδίστρια είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο στην Καλιφόρνια, καθώς οι αρχές τη σταμάτησαν με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών κοντά στο σπίτι της.







Η 44χρονη ποπ σταρ δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον δικαστή, αλλά δήλωσε ένοχη μέσω του δικηγόρου της, Μάικλ Α. Γκολντστάιν. Καθώς πρόκειται για πλημμεληματική κατηγορία, η διάσημη τραγουδίστρια δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί και ο δικηγόρος της μπορούσε να εμφανιστεί εκ μέρους της.







Με βάση την καθιερωμένη διαδικασία, το «wet reckless» επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να δηλώσει ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που σχετίζεται με αλκοόλ ή/και ναρκωτικά και να τεθεί σε επιτήρηση για 12 μήνες, ενώ του αναγνωρίζεται ως χρόνος έκτισης οποιοδήποτε διάστημα έχει περάσει υπό κράτηση. Το πρόσωπο οφείλει να πληρώσει τα πρόστιμα και τα τέλη που προβλέπονται από την πολιτεία και υποχρεούται να ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για οδήγηση υπό την επήρεια.

Διαβάστε επίσης

Κάμερον Ντίαζ: Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της