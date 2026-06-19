Ματίκα: "Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι δύσκολες, με τον Τάσο Ιορδανίδη έχουμε συναποφασίσει ότι θα είμαστε για πάντα μαζί"

Η Θάλεια Ματίκα βρέθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» και μίλησε για τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη. Όπως είπε οι δυο τους έχουν συναποφασίσει να παραμείνουν για πάντα μαζί.

«Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Νομίζω πάντα ήταν, απλώς έκαναν υπομονή οι γυναίκες γιατί δεν είχαν βρει τη θέση τους στην κοινωνία. Τώρα τη βρίσκουμε σιγά σιγά. Γενικά είναι δύσκολες οι σχέσεις, και οι συντροφικές, και με τα παιδιά σου, και με τους γονείς σου, και με τους φίλους σου. Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι δύσκολες, έχουν τριβή. Θέλουν υπομονή. Εμείς με τον Τάσο το αντιμετωπίζουμε με στωικότητα αυτό. Έχουμε συναποφασίσει μέχρι στιγμής ότι θα είμαστε για πάντα μαζί, οπότε ό,τι και να έρχεται, λέμε ότι θα το προσπεράσουμε», είπε η ηθοποιός.

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