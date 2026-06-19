Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις του Παρά Πέντε

Ο Αργύρης Αγγέλου αναφέρθηκε στις επαναλήψεις των σειρών και όπως εξήγησε ο ίδιος τα ποσά που λαμβάνουν οι ηθοποιοί μειώνονται όσο αυξάνονται οι επαναπροβολές μιας παραγωγής.

«Αν το "Παρά Πέντε" κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο».







Στη συνέχεια, ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε επίσης το ποσό που έλαβε από την τελευταία επανάληψη της σειράς «Σαββατογεννημένες»: «Την τελευταία φορά ήταν 350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια».

Διαβάστε επίσης

Μαρίνα Σπανού: "Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδούσα στον δρόμο"

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ, βία στο σπίτι»