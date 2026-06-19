ΠΑΡ.19 Ιου 2026 13:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις του Παρά Πέντε

αγγέλου
clock 12:00 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Αργύρης Αγγέλου αναφέρθηκε στις επαναλήψεις των σειρών και όπως εξήγησε ο ίδιος τα ποσά που λαμβάνουν οι ηθοποιοί μειώνονται όσο αυξάνονται οι επαναπροβολές μιας παραγωγής.

«Αν το "Παρά Πέντε" κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο».



Στη συνέχεια,  ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε επίσης το ποσό που έλαβε από την τελευταία επανάληψη της σειράς «Σαββατογεννημένες»: «Την τελευταία φορά ήταν 350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια».

@n1greece 🧨 "Φώτης" Πάρα Πέντε: Ποια είναι η αμοιβή του από τις επαναλήψεις της σειράς.... 🍋 Τσάι με ΛεμόΝ1 ft ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 🔥 Ν1, εδώ περνάς καλά! 🚀 WATCH NOW στο YouTube κανάλι του N1 🔥 👉 Μείνετε συντονισμένοι κάνοντας Subscribe για να μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Τσάι με ΛεμόN1! #xristt #Ν1 #n1entertainment #n1fun #fyp @xristt 🍋 ♬ original sound - N1 Greece

Διαβάστε επίσης 

Μαρίνα Σπανού: "Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδούσα στον δρόμο"

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ, βία στο σπίτι»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

αργυρης αγγέλου Παρα πέντε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis