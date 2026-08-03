Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αργυρό βραβείο στα Education Leaders Awards 2026

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση απέσπασαν η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ο Δρ Σπύρος Ρίζος στα Education Leaders Awards 2026, τα οποία διοργανώθηκαν από την Boussias Events.



Συγκεκριμένα, απονεμήθηκε το SILVER βραβείο στην κατηγορία «Πρωτότυπο Ερευνητικό Έργο» για το έργο με τίτλο:



«Lean Higher Education Framework: Ένα Καινοτόμο Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».



Η διάκριση αφορά την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού στρατηγικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση και τη λειτουργική αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής των αρχών της Lean Management. Η έρευνα, συνδυάζοντας τη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη μέθοδο Delphi, κατέληξε στη διαμόρφωση ενός επικυρωμένου πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει επτά κρίσιμους παράγοντες και 28 επιμέρους παράγοντες επιτυχίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Lean προσέγγισης στα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.



Το έργο συνδέεται με τη δημοσίευση των Σπύρου Ρίζου, Ελένης Σφακιανάκη και Ανδρέα Κακούρη, με τίτλο “Unlocking Lean Potential in Higher Education: A Systematic Literature Review and Delphi Study”, στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Lean Six Sigma, του εκδοτικού οίκου Emerald Publishing. Η δημοσίευση αποτελεί προϊόν της διδακτορικής έρευνας του κ. Ρίζου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.



Το προτεινόμενο πλαίσιο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προωθώντας τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη μείωση της σπατάλης πόρων, τη συνεχή βελτίωση των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών και την ουσιαστική αναβάθμιση της φοιτητικής εμπειρίας. Αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στρατηγικής διοίκησης, το οποίο γεφυρώνει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό και στην επιχειρησιακή αριστεία των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.



Με αφορμή τη βράβευση, ο Δρ Σπύρος Ρίζος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την επιβλέπουσα Καθηγήτρια Ελένη Σφακιανάκη, τον Καθηγητή Ανδρέα Κακούρη και τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την επιστημονική καθοδήγηση, τη συνεργασία, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής του πορείας. Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής ακαδημαϊκής έρευνας και της συνεργασίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετασχηματισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

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