Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι: Βάζουν «φρένο» στα unlimited για να σώσουν τα δίκτυα

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι περιορίζουν τα unlimited πακέτα με πολιτικές ορθής χρήσης και χαμηλότερες ταχύτητες, για να αντιμετωπίσουν την εκρηκτική άνοδο στην κατανάλωση δεδομένων.

Παρά τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιούνται στα δίκτυα νέας γενιάς, η διαχείριση της κίνησης εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, ιδιαίτερα στα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα.

Η νέα ετήσια Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου της ΕΕΤΤ δείχνει ότι οι πολιτικές «ορθής χρήσης» όχι μόνο παραμένουν, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο των παρόχων για την προστασία των δικτύων από υπερβολική κατανάλωση δεδομένων.

Με την χρήση να φτάνει πλέον τα 20 GB και την τάση να δείχνει πως παραμένει ανοδική, οι πάροχοι αναζητούν τρόπους να εξυπηρετήσουν ολοένα και μεγαλύτερους όγκους κίνησης χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Πλέον, τα δίκτυα 5G Stand Alone καλούνται να αναπτυχθούν πιο γρήγορα ώστε να πάψουν να μπαίνουν περιορισμοί στα unlimited πακέτα.

Το φρένο των παρόχων



Όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ στην Έκθεση Ανοιχτού Διαδικτύου, και το 2025 οι περισσότεροι πάροχοι εξακολούθησαν να εφαρμόζουν περιορισμούς ταχύτητας στα απεριόριστα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας μέσω πολιτικών ορθής χρήσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 υπήρχαν 35 εμπορικά προγράμματα απεριόριστων δεδομένων στα οποία εφαρμόζονταν πολιτικές ορθής χρήσης (Fair Use Policy) με περιορισμό της ταχύτητας μετά από συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης.

Από αυτά, τα 25 αφορούσαν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τα οκτώ υπηρεσίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) μέσω δικτύων κινητής και τα δύο δορυφορικές υπηρεσίες. Συγκριτικά με το 2024, ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων με περιορισμούς μειώθηκε από 39 σε 35, ωστόσο αυξήθηκαν οι περιορισμοί στις υπηρεσίες FWA, όπου τα σχετικά προγράμματα ανήλθαν σε οκτώ από πέντε ένα χρόνο νωρίτερα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι στα δορυφορικά προγράμματα οι περιορισμοί ενεργοποιούνται μόνο σε περιόδους συμφόρησης του δικτύου, ενώ στις υπόλοιπες τεχνολογίες εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αυξημένη κίνηση. Στην πράξη, ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός προβλέπει ότι μετά την κατανάλωση περίπου 300 GB δεδομένων ανά μήνα, ο συνδρομητής εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, όμως η ταχύτητα μειώνεται σημαντικά.

Μετά την υπέρβαση του ορίου, η ταχύτητα λήψης δεδομένων μπορεί να μειωθεί από επίπεδα που κυμαίνονται μεταξύ 64 Kbps και 42,3 Mbps, ανάλογα με το πρόγραμμα. Η μέση ταχύτητα που απομένει μετά την ενεργοποίηση του περιορισμού διαμορφώνεται στα 8,06 Mbps, ενώ η διάμεση τιμή είναι 8 Mbps, στοιχείο που δείχνει ότι οι περισσότεροι περιορισμοί συγκλίνουν σε αυτό το επίπεδο.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι ένας πάροχος εφαρμόζει αντίστοιχο περιορισμό και σε προγράμματα καρτοκινητής, όπου μετά την κατανάλωση 300 GB η ταχύτητα περιορίζεται στα 4 Mbps. Παράλληλα, συνολικά 12 προγράμματα περιορισμένου όγκου δεδομένων δεν διακόπτουν πλήρως την πρόσβαση όταν εξαντληθεί το διαθέσιμο πακέτο, αλλά μειώνουν σημαντικά την ταχύτητα σύνδεσης.

Σε περιόδους αυξημένης κίνησης, οι πάροχοι μπορούν να εφαρμόσουν προσωρινά μέτρα διαχείρισης ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική ποιότητα του δικτύου για το σύνολο των χρηστών.

Οι περιορισμοί φέρνουν και παράπονα των καταναλωτών



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα παράπονα των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπέβαλαν οι ΟΤΕ, Vodafone, Nova και Inalan, μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 205.955 παράπονα που αφορούσαν ταχύτητες ή άλλα προβλήματα απόδοσης των υπηρεσιών.

Από αυτά, τα 143.021 αφορούσαν σταθερές συνδέσεις και τα 62.934 κινητά δίκτυα, γεγονός που δείχνει ότι οι περισσότερες αναφορές εξακολουθούν να προέρχονται από τους χρήστες σταθερού internet.

Στα κινητά δίκτυα, διενεργήθηκαν 48.433 έλεγχοι στα κινητά δίκτυα, με τον αριθμό επιβεβαιωμένων αποκλίσεων να είναι 48.429, ενώ μόλις σε 3 περιπτώσεις υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, σε 194 περιπτώσεις αποκλίσεων δόθηκαν χρηματικές αποζημιώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις δόθηκαν άλλα επανορθωτικά μέτρα, όπως η παροχή δωρεάν λεπτών ομιλίας και όγκου δεδομένων, ή η δωρεάν αλλαγή προγράμματος.

Οι πολιτικές ορθής χρήσης που επιβάλλουν οι πάροχοι



Η Vodafone εφαρμόζει διαφορετικές πολιτικές ορθής χρήσης ανάλογα με το πρόγραμμα και την κατηγορία συνδρομητή, προβλέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις μείωση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο όταν ξεπεραστεί συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης δεδομένων ή όταν πρόκειται για προγράμματα με προκαθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας.

Για τους ιδιώτες συνδρομητές συμβολαίου η εταιρεία θέτει όριο ορθής χρήσης στα 40 GB τον μήνα. Μετά την υπέρβαση του ορίου, η Vodafone μπορεί να μειώσει την ταχύτητα download και upload έως τα 4 Mbps χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντίστοιχη πολιτική εφαρμόζεται και στους επαγγελματίες συνδρομητές με το όριο na παραμένει στα 40 GB τον μήνα, ενώ για εταιρικές συνδέσεις που είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα το όριο διαμορφώνεται στα 300 GB. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την υπέρβαση του ορίου η μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα περιορίζεται στα 4 Mbps.

Υπάρχουν επίσης προγράμματα στα οποία η ταχύτητα είναι εξαρχής περιορισμένη. Στα Vodafone Giga Unlimited Surf και Vodafone Giga Business Unlimited Lite η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν ξεπερνά τα 2 Mbps, ενώ στα Vodafone RED Unlimited Play, Vodafone RED Unlimited Play New και Vodafone Giga Business Unlimited Max η μέγιστη ταχύτητα διαμορφώνεται στα 10 Mbps, ανάλογα πάντα και με τις δυνατότητες του δικτύου.

Για τους συνδρομητές καρτοκινητής, η Vodafone εφαρμόζει πολιτική ορθής χρήσης στα 300 GB. Μετά την κατανάλωση αυτού του όγκου δεδομένων, η ταχύτητα περιορίζεται έως τα 4 Mbps.

Περιορισμοί εφαρμόζονται και στις υπηρεσίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA). Στο πρόγραμμα Vodafone Giga WiFi Home Unlimited, μετά την κατανάλωση 300 GB, η ταχύτητα μειώνεται έως τα 12 Mbps.

Στο πρόγραμμα Vodafone Wireless Home ισχύει επίσης όριο ορθής χρήσης 300 GB, όμως η τελική ταχύτητα μετά τον περιορισμό εξαρτάται από το πότε ενεργοποιήθηκε η σύνδεση. Για συνδέσεις που πραγματοποιήθηκαν έως τις 25 Ιουνίου 2025, η μέγιστη ταχύτητα μετά την υπέρβαση του ορίου διαμορφώνεται στα 8 Mbps, ενώ για όσες ενεργοποιήθηκαν από τις 26 Ιουνίου 2025 και μετά περιορίζεται ακόμη περισσότερο, στα 6 Mbps, έως την επόμενη ημερομηνία τιμολόγησης.

Η Nova έχει πολιτική ορθής χρήσης δεδομένων στα unlimited all όταν εντός του τιμολογιακού κύκλου η κατανάλωση ξεπεράσει τα 300 GB. Τότε εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσης και η ταχύτητα του δικτύου κινητής υποχωρεί στα 8 Mbps το μέγιστο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Τα δύο μοντέλα της OpenAI που χάκαραν τη Hugging Face επιτέθηκαν σε άλλες τέσσερις πλατφόρμες

Το κτίριο που ξεπέρασε το αμερικανικό Πεντάγωνο: Με 9 πύργους και 4.200 γραφεία (βίντεο)