Από τα θρανία του Εσπερινού στην τήβεννο: Μητέρα και κόρη αποφοίτησαν μαζί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης!

Μια βαθιά συγκινητική ιστορία θέλησης, επιμονής και οικογενειακού δεσμού εκτυλίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης και η μάθηση δεν γνωρίζει ηλικιακούς φραγμούς.

Μητέρα και κόρη, αφού μοιράστηκαν τα θρανία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέρασαν μαζί το κατώφλι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, παραλαμβάνοντας τα πτυχία τους στην ίδια τελετή ορκωμοσίας.

Από τα νυχτερινά θρανία στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα

Η κοινή τους διαδρομή ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, όταν η μητέρα αποφάσισε να κυνηγήσει το απωθημένο των νεανικών της χρόνων και να επιστρέψει στα θρανία. Συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι έγινε η κόρη της.

Μαζί γράφτηκαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, επιλέγοντας έναν απαιτητικό δρόμο που απαιτούσε τη διαχείριση της εργασίας, των οικογενειακών υποχρεώσεων και της καθημερινής κούρασης.Οι προσπάθειές τους ευοδώθηκαν αρχικά με την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τα ονόματά τους βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στους πίνακες των επιτυχόντων, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η φοιτητική τους ζωή δεν διέφερε από εκείνη των υπόλοιπων συμφοιτητών τους, με τη μόνη διαφορά ότι η μία αποτελούσε το στήριγμα της άλλης. Μέσα στα αμφιθέατρα, στις περιόδους των εξεταστικών και στις ατέλειωτες ώρες μελέτης, λειτούργησαν ως ομάδα.

Image

(Φωτο: zarpanews.gr)

Η νεανική ορμή της κόρης συναντήθηκε με την ωριμότητα και το πείσμα της μητέρας, δημιουργώντας έναν ακατανίκητο συνδυασμό.«Υπήρξαν στιγμές κόπωσης, αλλά η μία έδινε κουράγιο στην άλλη», αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον τους, περιγράφοντας τη συγκίνηση που επικρατούσε στο ίδρυμα κατά την ημέρα της αποφοίτησής τους.

Η στιγμή που μάνα και κόρη φόρεσαν την τήβεννο και κράτησαν στα χέρια τους τα πτυχία τους καταχειροκροτήθηκε από καθηγητές, συμφοιτητές και συγγενείς, αποτελώντας την απόλυτη δικαίωση ενός κοινού αγώνα.

Το ηχηρό μήνυμα των Εσπερινών Σχολείων

Η επιτυχία αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κρίσιμο κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Εσπερινά ΕΠΑΛ και ΓΕΛ στη χώρα μας. Τα σχολεία αυτά αποτελούν μια ζωντανή δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες ενήλικες εργαζόμενους, γονείς ή ανθρώπους που αναγκάστηκαν να διακόψουν την εκπαίδευσή τους πρόωρα, προσφέροντάς τους τα εφόδια για κοινωνική και επαγγελματική ανέλιξη.

Η ιστορία των δύο γυναικών από την Κρήτη δεν είναι απλώς μια οικογενειακή επιτυχία. Είναι ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα ότι η παιδεία είναι μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διεκδικήσει κανείς τη γνώση και τη ζωή που ονειρεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κακουργηματική δίωξη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση – Την Τρίτη η απολογία του 52χρονου

Κρήτη - Νοσοκομεία: Έως τον Οκτώβριο ο απολογισμός των διοικητών – Στο επίκεντρο τα παράπονα των ασθενών