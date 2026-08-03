Το "μεγαλύτερο λάθος" του Αϊνστάιν: Η επιστολή που οδήγησε στην ατομική βόμβα

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Στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο κορυφαίος φυσικός του πλανήτη, Άλμπερτ Αϊνστάιν, προχωρά σε μια κίνηση που θα σφραγίσει τη μοίρα της ανθρωπότητας.

Με μια δραματική επιστολή προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Φραγκλίνο Ρούσβελτ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η ναζιστική Γερμανία να αποκτήσει πρώτη ένα υπερόπλο μαζικής καταστροφής.

Το παρασκήνιο μιας ιστορικής προειδοποίησης

Η ανακάλυψη της πυρηνικής σχάσης στα τέλη του 1938 από Γερμανούς επιστήμονες προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Ο Ούγγρος φυσικός Λέο Σίλαρντ συνειδητοποίησε αμέσως την απειλή: Ο Αδόλφος Χίτλερ βρισκόταν ένα βήμα πριν από την κατασκευή μιας ατομικής βόμβας.Μην έχοντας την απαραίτητη πολιτική επιρροή, ο Σίλαρντ επισκέφθηκε τον Αϊνστάιν στο Λονγκ Άιλαντ.

Η ιδέα ήταν απλή αλλά κρίσιμη: Μόνο το παγκόσμιο κύρος του Αϊνστάιν θα μπορούσε να αφυπνίσει τον Λευκό Οίκο.

Το περιεχόμενο που πάγωσε τον Λευκό Οίκο

Στο έγγραφο με ημερομηνία 2 Αυγούστου 1939, ο Αϊνστάιν προειδοποιούσε με απόλυτη σαφήνεια: Αδιανόητη ισχύς: Μια μόνο βόμβα αυτού του τύπου, μεταφερόμενη με πλοίο, θα μπορούσε να καταστρέψει ολοσχερώς έναν λιμένα και τη γύρω περιοχή.

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Η Γερμανία είχε ήδη σταματήσει την πώληση ουρανίου από τα ορυχεία της Τσεχοσλοβακίας, δείγμα των προθέσεών της.

Οι ΗΠΑ έπρεπε να εξασφαλίσουν άμεσα αποθέματα ουρανίου και να χρηματοδοτήσουν την εγχώρια έρευνα.

Από το μελάνι στην έκρηξη

Η ανταπόκριση του Ρούσβελτ ήταν άμεση. Η επιστολή αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ουρανίου, η οποία εξελίχθηκε το 1942 στο άκρως απόρρητο «Πρόγραμμα Μανχάταν».

Με προϋπολογισμό δισεκατομμυρίων, το πρόγραμμα οδήγησε τελικά στη δημιουργία των βομβών που ισοπέδωσαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945.

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Η τραγική ειρωνεία και η μεταμέλεια

Η ιστορία επιφύλασσε μια τραγική ειρωνεία για τον Αϊνστάιν. Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για το πυρηνικό όπλο ήταν ένας δεδηλωμένος, ειρηνιστής. Ο ίδιος δεν συμμετείχε ποτέ στην κατασκευή του, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον θεωρούσε "κίνδυνο ασφαλείας" λόγω των αριστερών του πεποιθήσεων.

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Χρόνια αργότερα, συντετριμμένος από τον όλεθρο στην Ιαπωνία, ο Αϊνστάιν θα προχωρούσε σε μια εξομολόγηση που αντηχεί μέχρι σήμερα: «Αν γνώριζα ότι οι Γερμανοί δεν θα κατάφερναν να φτιάξουν τη βόμβα, δεν θα είχα κουνήσει ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι».

Η υπογραφή εκείνης της επιστολής έμεινε στην ιστορία ως το μεγαλύτερο, αλλά και πιο αναγκαίο, λάθος της ζωής του.

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