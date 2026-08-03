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ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Λαύριο: Μητέρα εξανάγκαζε την κάτω των 12 ετών κόρη σε πορνογραφικές βιντεοκλήσεις με 56χρονο

περιπολικό
clock 17:18 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Λαυρεωτικής, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων σε βάρος ανήλικης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η 28χρονη μητέρα της ανήλικης.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την αστυνομική ενημέρωση, ο 56χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με την 28χρονη, παρακολούθησε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα στις οποίες φέρεται να συμμετείχε η ανήλικη κόρη της, η οποία δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., οι πράξεις φέρεται να έγιναν κατόπιν εξαναγκασμού από τη μητέρα της ανήλικης.

Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης

Σε βάρος του 56χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση.

Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: newsbeast.gr 

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