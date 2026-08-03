Conference League: Με τον ηττημένο του Μπεσίκτας-Χραντετς Κράλοβε, κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ

Με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι του Europa League, Μπεσίκτας-Χραντετς Κράλοβε, κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Πρώτο ματς στην Αθήνα στις 20 Αυγούστου και ρεβάνς εκτός έδρας μία εβδομάδα αργότερα!



Η λογική λέει ότι αντίπαλος των πρασίνων θα είναι η Χράντετς, καθώς η Μπεσίκτας έχει δαπανήσει φέτος πολλά εκατομμύρια για να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ αν δεν τα καταφέρει με την Άντερλεχτ στα πλέι οφ του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μπραν-Απόλλωνα Λεμεσού με πρώτο ματς στην Τούμπα!

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