ΟΦΗ: Τα προφίλ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Europa League τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί τον πιο ιστορικό και επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο του Ισραήλ. Ιδρύθηκε το 1906 και εδρεύει στο Τελ Αβίβ, ενώ παραδοσιακή της έδρα είναι το Bloomfield Stadium. Τα χρώματά της είναι το κίτρινο και το μπλε και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο σταθερές παρουσίες του ισραηλινού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Μακάμπι έχει κατακτήσει 26 πρωταθλήματα,15 κύπελλα Ισραήλ, 9 Λιγκ Καπ Ισραήλ (Israel Toto Cup) και 8



Σούπερ Καπ Ισραήλ , ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει συστηματικά στις διοργανώσεις της UEFA, αποκτώντας σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Κένι Μίλερ, ενώ το ρόστερ της αποτελείται από έμπειρους διεθνείς και ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μεταξύ των βασικών στελεχών της ξεχωρίζουν ο πρώην παίκτες του ΟΦΗ, Νταν Γκλέιζερ και οι Ντορ Πέρετζ, Οσέρ Νταβίντα, Σαγκίβ Γεχεζκέλ και Ρόι Ρεβίβο, παίκτες με σημαντική εμπειρία τόσο στο ισραηλινό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στα Ευρωπαϊκα ματς έχει έδρα το Μπαντούμι της Γεωργίας. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο απέκλεισε με δύο νίκες τη Σεριφ (4-0 εκτός έδρας και 1-0 στο Μπαντούμι)

Η Μακάμπι χαρακτηρίζεται από οργανωμένο παιχνίδι, υψηλή ένταση στην πίεση και ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Διαθέτει ποδοσφαιριστές με ταχύτητα στα άκρα και εμπειρία σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων, γεγονός που την καθιστά έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο για κάθε ομάδα.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας (PFC CSKA Sofia) είναι ένας από τους ιστορικότερους και πιο επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Βουλγαρίας. Ιδρύθηκε το 1948 και εδρεύει στη Σόφια, αποτελώντας διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του βουλγαρικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα αγωνίζεται με τα χαρακτηριστικά κόκκινα χρώματα και έχει γράψει σπουδαίες σελίδες τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη. Έχει κατακτήσει

31 Πρωταθλήματα Βουλγαρίας

21 Κύπελλα Βουλγαρίας

4 Σούπερ Καπ Βουλγαρίας

Έχει φτάσει δύο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (1967 και 1982), καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πορείες βουλγαρικού συλλόγου.

Τα τελευταία χρόνια η ΤΣΣΚΑ Σόφιας διατηρεί σταθερή παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA, συμμετέχοντας συχνά στα προκριματικά του Europa League και του Conference League. Τη φετινή σεζόν εξασφάλισε την πρόκρισή της στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η ΤΣΣΚΑ διαθέτει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, με έμπειρους διεθνείς ποδοσφαιριστές και αρκετούς νεαρούς που προέρχονται από τη βουλγαρική αγορά. Το παιχνίδι της χαρακτηρίζεται από ένταση, δυνατές μονομαχίες και γρήγορη ανάπτυξη, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Φέτος η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Απέκλεισε τη Ντέρι Σίτι της Ιρλανδίας με συνολικό σκορ 5-3. Κέρδισε 3-2 στον πρώτο αγώνα στη Σόφια και 2-1 στη ρεβάνς στην Ιρλανδία. Στον 2ο προκριματικό γυρο Στον 2ο προκριματικό γύρο αντιμετώπισε την Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν, την οποία απέκλεισε στα πέναλτι με 5-3 (0-0 και τα δύο ματς)