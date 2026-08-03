Νέα χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων στην Κρήτη

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στην Κρήτη υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027».

Η δράση με τίτλο «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης» διαθέτει συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων είναι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και άλλοι αρμόδιοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν αντίστοιχα έργα.

Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε οικισμούς της Κρήτης, ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές και παράκτιες τουριστικές ζώνες. Παράλληλα, προβλέπονται έργα για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων σε εφαρμογές όπως το πότισμα κοινόχρηστων χώρων, ο καθαρισμός δρόμων, η πυρόσβεση, βιομηχανικές χρήσεις και η ενίσχυση των υπόγειων υδροφορέων.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των υδάτων αποτελούν βασικές προτεραιότητες, σημειώνοντας πως η συνεργασία με τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Οκτωβρίου 2026 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: