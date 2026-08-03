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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έκλεβε οχήματα και συνελήφθη ο 28χρονος

σύλληψη
clock 13:49 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 28χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Εξιχνιάστηκαν τέσσερις (4) υποθέσεις κλοπής (-1- τετελεσμένη και -3- απόπειρες) σε οχήματα.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες εντοπίστηκε ο 28χρονος να έχει παραβιάσει δίκυκλη μοτοσυκλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο και συνελήφθη.

Από τη διενεργούμενη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση  στοιχείων, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 27 έως 31.07.2026 παραβίασε ακόμα τρία (3) οχήματα αφαιρώντας από το ένα χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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