Πυροσβέστες καταγγέλλουν κλοπές στα οχήματά τους ενώ έδιναν μάχη με τις φωτιές

Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία προχώρησαν πυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών της Κυριακής (3/8), καθώς το περιστατικό που περιέγραψαν προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, άγνωστα άτομα αφαίρεσαν εξαρτήματα από οχήματά τους, τα οποία είχαν αφήσει σταθμευμένα στη Μαγούλα, ενώ προκάλεσαν και σημαντικές ζημιές σε αυτά.

Η καταγγελία έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στη σελίδα «Εποχικοί Πυροσβέστες» στο Facebook. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το περιστατικό συνέβη την ώρα που τα πυροσβεστικά πληρώματα βρίσκονταν σε επιχειρήσεις και έδιναν μάχη με τις πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην Αττική και τη Βοιωτία.

Οι πυροσβέστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για όσα συνέβησαν, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που οι ίδιοι επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προβούν σε κλοπές και βανδαλισμούς.

Η ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών

«Την ώρα που οι Δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα.

Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;».

Διαβάστε επίσης

Αποκαΐδια και στάχτη στο Πόρτο Γερμενό: Το μέγεθος της καταστροφής σε εικόνες

Ύπαρχος βρέθηκε νεκρός μέσα στην καμπίνα του πλοίου