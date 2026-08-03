H Γη «άνοιξε» στα δύο: Για πρώτη φορά καταγράφηκε η δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού

Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά τη δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού, μιας γεωλογικής διαδικασίας που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος της επιφάνειας της Γης.

Με βάση τις κινήσεις που ανιχνεύθηκαν βαθιά κάτω από τον ωκεανό, η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι κατέγραψε την πρώτη άμεση απόδειξη της εξάπλωσης του θαλάσσιου πυθμένα. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται μεταξύ τους, επιτρέποντας στο μάγμα από το εσωτερικό της Γης να ανέβει στην επιφάνεια. Όταν έρχεται σε επαφή με τα ψυχρά νερά του ωκεανού, στερεοποιείται και σχηματίζει νέο ωκεάνιο φλοιό.

Το σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στον Ινδικό Ωκεανό

Γάλλοι επιστήμονες κατέγραψαν το γεγονός χρησιμοποιώντας ένα αυτόνομο παρατηρητήριο κοντά στο νησί Άμστερνταμ (Île Amsterdam), στον απομακρυσμένο Ινδικό Ωκεανό. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στη Νοτιοανατολική Ινδική Ράχη, όπου συναντώνται η Αυστραλιανή και η Ανταρκτική τεκτονική πλάκα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για τη μελέτη γεωλογικών φαινομένων. Το παρατηρητήριο αποτελείται από πέντε αυτόνομα υδρόφωνα, ουσιαστικά υποβρύχια μικρόφωνα, τα οποία καταγράφουν συνεχώς σεισμικά και άλλα γεωφυσικά δεδομένα από τον βυθό. Εγκαταστάθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου του 2024 και μέσα σε μόλις δύο μήνες κατέγραψαν το σπάνιο φαινόμενο.

Στις 26 Απριλίου 2024, τα όργανα κατέγραψαν μια ακολουθία σεισμών που εξαπλώθηκε στην περιοχή, ενώ ο πυθμένας κοντά στη ράχη βυθίστηκε κατά 4,2 μέτρα μέσα σε λίγες ημέρες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καθίζηση προκλήθηκε από την εκκένωση μιας τεράστιας δεξαμενής μάγματος, η οποία βρίσκεται περίπου 3,6 χιλιόμετρα κάτω από τον φλοιό. Καθώς το μάγμα ανέβηκε προς την επιφάνεια, ο θάλαμος άδειασε σταδιακά, όπως ένα μπαλόνι που ξεφουσκώνει. Το μεγαλύτερο μέρος της καθίζησης σημειώθηκε στις 26 Απριλίου, μεταξύ 21:03 και 21:40, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, ένδειξη ότι η καυτή λάβα είχε ήδη φτάσει στον πυθμένα περίπου στις 22:00. Σύμφωνα με τη μελέτη, η πιο αργή καθίζηση που ακολούθησε πιθανότατα οφείλεται στη συνεχιζόμενη αποστράγγιση του μάγματος μέσω ρωγμών που συνέδεαν τον υπόγειο θάλαμο με τον βυθό.

Μια διαδικασία γνωστή αλλά ποτέ έως σήμερα ορατή

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως επεισόδιο εξάπλωσης του θαλάσσιου πυθμένα (seafloor spreading event). Πρόκειται για μια περίοδο έντονης γεωλογικής δραστηριότητας, κατά την οποία οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται, απελευθερώνοντας ενέργεια μέσω σεισμών, ηφαιστειακών εκρήξεων και σχηματισμού νέου φλοιού. Οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και δεκαετίες ότι αυτή η διαδικασία συμβαίνει. Ο ωκεάνιος φλοιός γίνεται ολοένα και παλαιότερος όσο αυξάνεται η απόστασή του από τις μεσοωκεάνιες ράχες, ενώ οι χαρακτηριστικές γεωμαγνητικές «ζέβρες» στον πυθμένα δείχνουν ότι η δημιουργία νέου φλοιού έγινε επανειλημμένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταφέρει να παρατηρήσει το φαινόμενο τη στιγμή που εξελισσόταν. «Ο διαχωρισμός των τεκτονικών πλακών δημιουργεί συνεχώς νέο θαλάσσιο πυθμένα, όμως δεν είχε ποτέ παρατηρηθεί επιτόπου – μέχρι τώρα», σχολιάζουν οι γεωφυσικοί Ίνγκο Γκρέβεμαγιερ και Λαρς Ρίπκε από το Κέντρο Ωκεάνιας Έρευνας GEOMAR Helmholtz. Οι δύο ειδικοί επισημαίνουν ότι η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Όπως αναφέρουν, οι σεισμικές μετρήσεις καταγράφουν τα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι σεισμοί, όχι όμως το ακριβές βάθος τους, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη κατανόηση των παραμορφώσεων του φλοιού. Παράλληλα, οι μετρήσεις της μορφολογίας του βυθού πριν και μετά το γεγονός βασίστηκαν σε ηχοβολιστικά δεδομένα βαθιών υδάτων με περιορισμένη ανάλυση, κάτι που δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το πραγματικό μέγεθος της καθίζησης και την έκταση της περιοχής που επηρεάστηκε.

Ένα παράθυρο στην εξέλιξη του πλανήτη

Παρά τους περιορισμούς, οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα ευρήματα προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες που διαμορφώνουν τη Γη. Περίπου τα δύο τρίτα της επιφάνειας του πλανήτη έχουν δημιουργηθεί στις μεσοωκεάνιες ράχες μέσω αυτής της συνεχούς γεωλογικής διεργασίας. Ωστόσο, οι επιστήμονες εξακολουθούν να γνωρίζουν ελάχιστα για το πώς ακριβώς εξελίσσονται αυτά τα επεισόδια εξάπλωσης στον πυθμένα των ωκεανών.

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