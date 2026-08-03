Πύρινη κόλαση στην Ουάσινγκτον: Τεράστιες καταστροφές - Στάχτη εκατοντάδες σπίτια

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Ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Σποκέιν, στην αμερικανική πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτήρια απανθρακώθηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα.

«Χάθηκαν εκατοντάδες σπίτια και κτιριακές δομές. Αποτιμούμε ακόμη την πιθανότητα να χάθηκαν ανθρώπινες ζωές», δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Λίσα Μπράουν. Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν σπίτια, οχήματα και ολόκληρες εκτάσεις καμένες.

«Είναι από τα πιο σπαρακτικά πράγματα που έχω δει ποτέ μου», δήλωσε ο κάτοικος της Σποκέιν, Τζεφ Μπιντλς, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του μαζί με την οικογένειά του.

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Ο σερίφης Τζον Νάουελς ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ωστόσο προειδοποίησε πως η εικόνα μπορεί να αλλάξει λόγω της τεράστιας έκτασης των καταστροφών.

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές που εξακολουθούν να μαίνονται έχουν καταστρέψει περίπου 21.800 στρέμματα, σύμφωνα με το CNN.

Η μεγαλύτερη, η Old Trails Fire, πέρασε τον ποταμό Σποκέιν και εισήλθε στην πόλη των περίπου 230.000 κατοίκων. Παρότι οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν με την εξασθένηση των ανέμων, καμία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

«Φύγετε τώρα»

Βίντεο κατοίκων δείχνουν σπίτια να τυλίγονται στις φλόγες ή να έχουν μετατραπεί σε στάχτη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, η υψηλή θερμοκρασία και η ακραία ξηρασία ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στους δρόμους, καθώς οι κάτοικοι εγκατέλειπαν τις εστίες τους. Οι αρχές εξέδωσαν το ανώτατο επίπεδο συναγερμού και την επείγουσα εντολή «Go Now» («Φύγετε τώρα») για μεγάλο μέρος της Σποκέιν.

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Η κάτοικος Τίνα Ρίσλι περιέγραψε κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι φλόγες είχαν αποκλείσει αρκετούς δρόμους διαφυγής. Η Εθνοφρουρά της πολιτείας Ουάσινγκτον προχώρησε σε ταχεία κινητοποίηση, ενώ τα πληρώματα ελικοπτέρων πραγματοποίησαν ρίψεις σχεδόν 3,5 εκατομμυρίων λίτρων νερού σε 137 ώρες συνεχών πτήσεων.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπομπ Φέργκιουσον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον βιώνει τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ξηρασίας. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ολοένα πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Πηγή φωτογραφιών: Erick Doxey/AFP

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