Ηράκλειο: "Βούλιαξε" από κόσμο το λιμάνι το τριήμερο - Χιλιάδες διακινήθηκαν

Κορυφώθηκε το τριήμερο που πέρασε η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επέλεξαν την ακτοπλοΐα για τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, σε συνολικά 26 αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων της ακτοπλοΐας διακινήθηκαν 28.840 επιβάτες, 5.687 Ι.Χ. οχήματα, 1.546 φορτηγά και 502 δίκυκλα.

Παράλληλα, έντονη ήταν και η κίνηση στην κρουαζιέρα, καθώς το ίδιο διάστημα κατέπλευσαν στο λιμάνι τέσσερα κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας συνολικά 7.490 επιβάτες, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Ηράκλειο και τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής.

Για την ομαλή εξυπηρέτηση της αυξημένης κίνησης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έλαβε ενισχυμένα μέτρα τάξης και τροχαίας διευκόλυνσης, με αποτέλεσμα η επιβίβαση και η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα, καθυστερήσεις ή άλλα απρόοπτα.

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