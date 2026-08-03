Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες του νέου μοντέλου ελέγχου και πληρωμής αγροτικών επιδοτήσεων, που λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, σε αντικατάσταση του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η θετική αξιολόγηση για την άρση της αναστολής διαπίστευσης του ελληνικού οργανισμού πληρωμών, περιλαμβάνεται στην επιστολή παρατηρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), η οποία εκδόθηκε μετά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2026 για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της περιόδου Σεπτεμβρίου 2024 – Μαρτίου 2026.

Τι σημαίνει η επαναφορά της διαπίστευσης

Μεταξύ των στοιχείων που αξιολογήθηκαν θετικά από την Επιτροπή περιλαμβάνονται:

η αύξηση των οργανικών θέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) σε 775,καθώς και ο σχεδιασμός πρόσληψης 230 νέων υπαλλήλων με προοπτική μονιμοποίησης,

η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Γενικής Διευθύντριας στη ΓΔΕΛΕΠ,

η εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων,

η διαμόρφωση στρατηγικής για την αντιμετώπιση της απάτης και η λειτουργία Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε τις δράσεις ενσωμάτωσης του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χωρίς να διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις. Ωστόσο, καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη παροχή στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, στην ολοκλήρωση της στελέχωσης, στη βελτίωση της εποπτείας των εξουσιοδοτημένων φορέων και στην πλήρη ενσωμάτωση του νέου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε σχετικά με την εξέλιξη αυτή: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηματοδοτεί την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών. Οικοδομούμε ένα σύστημα με λογοδοσία, ισχυρούς ελέγχους και σύγχρονες διαδικασίες, που προστατεύει τους Έλληνες φορολογούμενους, τους ευρωπαϊκούς πόρους και, πάνω απ’ όλα, τους έντιμους παραγωγούς. Η σημερινή εξέλιξη είναι μια σημαντική δικαίωση της προσπάθειας, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε κάθε ευρώ ενίσχυσης να καταβάλλεται έγκαιρα, δίκαια και με απόλυτη διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους. Οι ισχυροί θεσμοί σημαίνουν αξιοπιστία για τη χώρα και δικαιοσύνη για τους πολίτες».

Από πλευράς του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε: «Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα το Υπουργείο είχα πει ότι η πιο επείγουσα πρόκληση ήταν να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του συστήματος των αγροτικών πληρωμών και τη σχέση εμπιστοσύνης της χώρας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύει ότι αυτό το δύσκολο εργοτάξιο έχει πλέον περάσει στη φάση της ολοκλήρωσής του. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια περίοδο αμφισβήτησης και αποκτά ξανά έναν οργανισμό πληρωμών που λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και ευρωπαϊκούς κανόνες. Η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών ήταν και παραμένει η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε κάθε ευρώ να καταλήγει νόμιμα, δίκαια και αξιόπιστα σε εκείνον που πραγματικά το δικαιούται. Τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα θα διαθέτει -εν όψει και της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.-έναν οργανισμό πληρωμών αντάξιο της αξιοπιστίας που οφείλει να έχει ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η άρση της αναστολής διαπίστευσης του ελληνικού οργανισμού πληρωμών αποτυπώνει τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες για τη δημιουργία ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος αγροτικών πληρωμών. Μετά από 18 μήνες σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης, γυρίζουμε σελίδα. Το ελληνικό σύστημα αγροτικών πληρωμών επιστρέφει σε καθεστώς κανονικότητας, με την αναμόρφωσή του να αναγνωρίζεται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ουσιαστική μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακολουθούμε με στοχοπροσήλωση το σχέδιό μας, ώστε κάθε ευρώ ενίσχυσης να φτάνει μόνο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται».

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