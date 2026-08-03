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ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Σώοι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού – Συνεχίζονται οι έρευνες

λιμενικό
clock 08:20 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, μετά το περιστατικό με τους οκτώ επιβαίνοντες σε ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί επτά από τα οκτώ άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους.



Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.



Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.



Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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