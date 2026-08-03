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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέα διάσωση μεταναστών στα νότια

μετανάστες (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 07:42 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου.

Συνολικά διασώθηκαν 44 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και πέντε ανήλικοι, εκ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών.

Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν νωρίς το πρωί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο παλιό ψυγείο του λιμένα Ηρακλείου, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

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