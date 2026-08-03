Ηράκλειο: Νέα διάσωση μεταναστών στα νότια

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Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου.

Συνολικά διασώθηκαν 44 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και πέντε ανήλικοι, εκ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών.

Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν νωρίς το πρωί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο παλιό ψυγείο του λιμένα Ηρακλείου, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

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