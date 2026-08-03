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ΚΡΗΤΗ

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα την ημέρα των γενεθλίων του

Νικήτας
clock 07:49 | 03/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Τρεις μήνες μετά τη δολοφονίατου 20χρονου Νικήτα, συγγενείς, φίλοι και όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του δίνουν ραντεβού την Τετάρτη 5 Αυγούστου, ημέρα των γενεθλίων του, στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Εκεί, στις 20:30, θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του νεαρού, ο οποίος έπεσε νεκρός το απόγευμα της 5ης Μαΐου, όταν πυροβολήθηκε από τον 54χρονο πατέρα φίλου του.

Η πρόσκληση που απευθύνει η οικογένειά του αναφέρει ότι η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί «στο σημείο όπου του στέρησαν άδικα την ανάσα», με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη του και να παραμείνει άσβεστη η παρουσία του στις ζωές των ανθρώπων που τον αγάπησαν.

Νικήτας

«Εκεί όπου θα μείνει για πάντα... ένα παλικάρι 20 χρονών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της οικογένειας, η οποία καλεί φίλους και πολίτες να παραστούν στο τρισάγιο, τονίζοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του Νικίτα.

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