Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήτα την ημέρα των γενεθλίων του

Τρεις μήνες μετά τη δολοφονίατου 20χρονου Νικήτα, συγγενείς, φίλοι και όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του δίνουν ραντεβού την Τετάρτη 5 Αυγούστου, ημέρα των γενεθλίων του, στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Εκεί, στις 20:30, θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του νεαρού, ο οποίος έπεσε νεκρός το απόγευμα της 5ης Μαΐου, όταν πυροβολήθηκε από τον 54χρονο πατέρα φίλου του.

Η πρόσκληση που απευθύνει η οικογένειά του αναφέρει ότι η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί «στο σημείο όπου του στέρησαν άδικα την ανάσα», με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη του και να παραμείνει άσβεστη η παρουσία του στις ζωές των ανθρώπων που τον αγάπησαν.

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«Εκεί όπου θα μείνει για πάντα... ένα παλικάρι 20 χρονών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της οικογένειας, η οποία καλεί φίλους και πολίτες να παραστούν στο τρισάγιο, τονίζοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του Νικίτα.

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