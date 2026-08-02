Γάζα: Νέο μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων

Εξαιρετικά βραχύβιο αποδείχθηκε το αισιόδοξο κλίμα που προκάλεσε η προχθεσινή ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social (30/7) με την οποία ανακοινώθηκε ότιη Χαμάς συμφώνησε να αφοπλιστεί, δίνοντας τη σκυτάλη λίγες ώρες αργότερα στο Συμβούλιο Ειρήνης να δημοσιοποιήσει Οδικό Χάρτη, που καθόρισε, μεταξύ άλλων, την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

Σύμφωνα πάντα με το Συμβούλιο Ειρήνης, από την ημέρα που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα δήλωναν ότι αποδέχονται τη συμφωνία, Ισραήλ και Χαμάς θα διέκοπταν αμέσως τις μεταξύ τους εχθροπραξίες και εντός 14 ημερών θα συμφωνούσαν από κοινού στο χρονοδιάγραμμα της σταδιακής ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της οργάνωσης και της παράλληλης σταδιακής πλήρους αποχώρησης του IDF από την Λωρίδα της Γάζας.

Θεσμοθετήθηκε, επίσης, επιτροπή επίβλεψης της εφαρμογής του δευτέρου σταδίου του ειρηνευτικού Σχεδίου Τραμπ και οι αρμοδιότητες που θα αναλάμβαναν τόσο η παλαιστινιακή κυβέρνηση τεχνοκρατών ("Εθνική Επιτροπή") ως επίσης και η πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης ("ISF").

Το αισιόδοξο κλίμα ενισχύθηκε όταν τα υπουργεία Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με την κυβέρνηση του Κατάρ, απέστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα στην οργάνωση Χαμάς, με αφορμή την απόφασή της να υπογράψει τη συμφωνία αφοπλισμού της με το Συμβούλιο Ειρήνης, ύστερα από πολύμηνες διαβουλεύσεις που είχαν διεξαχθεί με την διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Αντιφατικό κλίμα σε επίπεδο δηλώσεων

Ωστόσο, η κατάσταση επί του πεδίου είναι τελείως διαφορετική, όπως καταδεικνύουν ξεκάθαρα οι εξελίξεις των τελευταίων δύο 24ώρων.

Παρότι δεν αμφισβητείται από καμία πλευρά ότι η Χαμάς πράγματι υπέγραψε συμφωνία με το Συμβούλιο Ειρήνης που προβλέπει την παράδοση του οπλισμού της, μέχρι σήμερα ο νεοαναδειχθείς ηγέτης του πολιτικού σκέλους της οργάνωσης, Χαλίλ Αλ-Χάγια, δεν προέβη σε σχετική επίσημη ανακοίνωση. Αντ’ αυτού, αξιωματούχοι της Χαμάς, σε συνεντεύξεις τους τόσο στο Al Jazeera, όσο και σε άλλα αραβικά ΜΜΕ, τόνισαν σε όλους τόνους ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης δεν πρόκειται να αρχίσει εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την Γάζα.

Αντιστοίχως, από ισραηλινής πλευράς, η σιγή ασυρμάτου που τηρεί ο Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζεται, δίνοντας το περιθώριο σε διαρροές που προέρχονται από τα στρατιωτικά επιτελεία, που ξεκαθαρίζουν πως ο IDF δεν προτίθεται να μετακινηθεί από τις θέσεις του εάν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί και διαπιστωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Παράλληλα, εδώ και δύο ημέρες, ισραηλινοί σχολιαστές και αναλυτές στα τοπικά μέσα φροντίζουν να τονίζουν πως το Ισραήλ δεν υποχρεούται να συνυπογράψει τη συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Συμβουλίου Ειρήνης "επειδή το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος", ενώ σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός ότι στον Οδικό Χάρτη χαρακτηρίζεται ως τελικός στόχος η σύσταση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, παρά το γεγονός ότι στα 20 σημεία του Σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα γίνεται σαφής αναφορά και σε αυτήν την πτυχή.

Ισραηλινό σφυροκόπημα

Το αντιφατικό κλίμα που διαμορφώθηκε σε επίπεδο δηλώσεων, εν τέλει έδωσε τη σκυτάλη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του IDF επί του πεδίου. Συγκεκριμένα, από χθες τα ξημερώματα (1/8) και μέχρι σήμερα το πρωί, ο IDF προχώρησε σε σειρά επιθέσεων με drones. Αρχικά βομβάρδισε σημεία του κέντρου της Πόλης της Γάζας, στη συνοικία Ζαΐτούν, στην Τζαμπάλια, στο Ντηρ-Αλ-Μπάλαχ και στην ευρύτερη περιοχή του Αλ-Μαουάσι, με απολογισμό τουλάχιστον δέκα νεκρούς, όπως αναφέρουν παλαιστινιακές πηγές. Σήμερα, οι ισραηλινές επιθέσεις επεκτάθηκαν και στο Χαν Γιούνις, στοιχίζοντας τη ζωή άλλων επτά Παλαιστινίων, όπως μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

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