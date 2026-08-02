Με καλοκαιρινή διάθεση η Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υποδέχτηκε τον Αύγουστο μία φωτογραφία της. Η τραγουδίστρια πόζαρε πάνω στο μηχανάκι της και μοιράστηκε μερικές σκέψεις της για το καλοκαίρι.

«Ήρθε ο Αύγουστος σαν γνώριμος επισκέπτης, με το άρωμα από τα ώριμα σύκα, τα βαριά τσαμπιά των σταφυλιών και το αλάτι που έχει ποτίσει το δέρμα μας όλο το καλοκαίρι. Στις αυλές υπάρχουν ακόμα παιδιά που φωνάζουν και τρέχουν, παρέες που πιάνουν το τραγούδι και επιτραπέζια παιχνίδια. Ο βασιλικός πεντοβολάει και η θάλασσα γεμίζει με όλες τις ιστορίες του κόσμου. Ο μήνας της Παναγίας, των πανηγυριών του Δεκαπενταύγουστου που κρατούν μέχρι να ξημερώσει, των αγκαλιών που ξαναβρίσκονται, των ευχών που λέγονται σιγανά κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο μήνας με τα δύο φεγγάρια, σαν να μην φτάνει ένα για να φωτίσει όσα αγαπήσαμε. Κι όμως μέσα στη γενναιοδωρία του, ο Αύγουστος κρύβει πάντα και μια γλυκιά μελαγχολία. Αφού αρχίζουμε να μετράμε τις τελευταίες βουτιές, τα τελευταία ηλιοβασιλέματα, τα τελευταία ξυπόλυτα βράδια του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος που ξεδιπλώνεται σαν το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του καλοκαιριού. Ας τον χαρούμε λοιπόν! Καλό μήνα. Να διευκρινίσω ότι είμαι χωρίς κράνος γιατί είμαι σταματημένη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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