Δήμητρα Κατσαφάδου: Προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες των φωτιών

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Η Δήμητρα Κατσαφάδου μέσα από ανάρτησή της έδειξε για ακόμη μια φορά την έμπρακτη στήριξή της σε όσους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Η ίδια ανακοίνωσε πως θα διαθέσει δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν, όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας και για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε», αναφέρει στην ανάρτησή της.

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