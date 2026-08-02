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Δήμητρα Κατσαφάδου: Προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες των φωτιών

κατσαφαδου
clock 18:00 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δήμητρα Κατσαφάδου μέσα από ανάρτησή της έδειξε  για ακόμη μια φορά την έμπρακτη στήριξή της σε όσους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Η ίδια ανακοίνωσε πως θα διαθέσει δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστούνόσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας και για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε», αναφέρει στην ανάρτησή της.

κατσαφαδου

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