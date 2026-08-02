Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός, δύο οι διασωθέντες -Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής(video)

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας, καθώς τα δύο μέλη του ενός πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί ανασύρθηκαν ο ένας χειριστής από τη Δανία και ο ένας Έλληνας, ενώ διασωθέντες είναι ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής.

Όλοι τους είναι ιδιώτες από τις εταιρείες μέσω των οποίων μισθώνει τα ελικόπτερα η ελληνική πολιτεία, κανείς δηλαδή δεν ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η δραματική στιμή που το ένα ελικόπτερο πέφτει πάνω στο άλλο με αποτέλεσμα την πτώση τους, ενώ επιχειρούσαν πάνω από το γιγάντιο πύρινο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας, κοντά σε Ψάθα και Άγιο Νεκτάριο. Βάσει πρωτοκόλλου, μετά την σύγκρουση, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στο συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο καθηλώθηκαν μέχρι νεοτέρας.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν ακαριαία ώστε να εντοπιστούν άμεσα τα πληρώματα. Δυστυχώς στην διάρκεια των ερευνών, τα μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, έχοντας υποστεί μόνο μερικά ελαφρά τραύματα. Όπως σημειώνουν άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, ο ήχος που ακολούθησε τη σύγκρουση ήταν εκκωφαντικός.

Image

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το τραγικό συμβάν



«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στο ΙΤΕ: Συγκινεί η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας – Μετά το σοκ, ξεκινούν τα έργα

«Μετράμε τις πληγές μας, δεν έμεινε τίποτα» – Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς