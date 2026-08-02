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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Διάσωση 39 μεταναστών νότια του Ηρακλείου

μετανάστες
clock 18:26 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιχείρηση διάσωσης 39 αλλοδαπών ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου

, με τις λιμενικές αρχές να τους μεταφέρουν με ασφάλεια τα μεσάνυχτα στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου που μετέφερε τους μετανάστες.

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