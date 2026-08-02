ΚΚΕ για πυρκαγιές: Υποκριτική προσπάθεια Μητσοτάκη να δικαιολογήσει τις τεράστιες καταστροφές

«Η σημερινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη ότι “η φύση και η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό” είναι μια άθλια και υποκριτική προσπάθεια να δικαιολογήσει τις τεράστιες καταστροφές, όταν το “προσάναμμα” για τις μεγάλες πυρκαγιές είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό στην Πυροσβεστική και τις δασικές υπηρεσίες, η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού προστασίας των δασών με έμφαση στην πρόληψη», σχολιάζει το ΚΚΕ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Όπως επισημαίνει, «είναι αποκαλυπτική, φέτος, η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει “έμφαση” σε εναέρια μέσα – τα οποία επίσης είναι λιγοστά – σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθετοι παράγοντες, όπως έχει αναδείξει το ΚΚΕ, είναι το υποσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και η ανεξέλεγκτη και χωρίς προστασία χωροθέτηση ιδιωτικών μονάδων ενέργειας, που λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος. Η πολιτική της λεγόμενης “πράσινης” ανάπτυξης έχει μετατρέψει τα βουνά σε πεδίο εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μονάδων ενέργειας με χιλιάδες χιλιόμετρα από καλώδια να διατρέχουν τα δάση, αποτελώντας μία μόνιμη πηγή εμπρησμού».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «σε αντίθεση με τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη, η διαμόρφωση ολοκληρωμένου αντιπυρικού σχεδιασμού με έμφαση στην πρόληψη είναι απολύτως ανθρωπίνως δυνατή. “Αδύνατη” είναι μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προτεραιοτήτων του εχθρικού, αντιλαϊκού κράτους που θεωρεί “κόστος” τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ζωής του λαού, της περιουσίας του και του περιβάλλοντος.

Οι επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΚΚΕ στη Βουλή για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε στις περιοχές που τώρα καίγονται αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα, τόσο για τις τεράστιες, διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση, όσο και για τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα ώστε να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο σχέδιο πρόληψης, δασοπροστασίας και αντιπυρικής θωράκισης», καταλήγει το Κομμουνιστικό Κόμμα.

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