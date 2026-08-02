Τροχαίο στο ΙΤΕ: Συγκινεί η μάχη της 20χρονης φοιτήτριας – Μετά το σοκ, ξεκινούν τα έργα

Δεκαοκτώ ημέρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, η 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά εξακολουθεί να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η νεαρή κοπέλα παραμένει νοσηλευόμενη από την ημέρα του ατυχήματος, με την οικογένειά της να μιλά για ένα πραγματικό θαύμα, καθώς ο τραυματισμός της ήταν εξαιρετικά σοβαρός. Οι γονείς της βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό της, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να βγει νικήτρια από τη δύσκολη αυτή δοκιμασία.

Συγκινητική είναι, παράλληλα, η συμπαράσταση που δέχεται η οικογένεια μέσα στο νοσοκομείο. Συγγενείς άλλων ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ρωτούν καθημερινά για την πορεία της υγείας της 20χρονης, εκφράζοντας το ενδιαφέρον και την αγωνία τους για την εξέλιξη της κατάστασής της.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος καθηγητής εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και παρέσυρε τη νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία εργαζόταν στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η 20χρονη υπέστη βαρύτατες κακώσεις και από εκείνη την ημέρα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Το ατύχημα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από φοιτητές, εργαζόμενους, ερευνητές και φορείς, οι οποίοι χαρακτήρισαν τον δρόμο έξω από το ΙΤΕ ιδιαίτερα επικίνδυνο, επισημαίνοντας τις σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα οδικής ασφάλειας και την απουσία βασικών υποδομών για τους πεζούς.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις κύριες εργασίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις θα εξελιχθούν μέσα στον Αύγουστο και περιλαμβάνουν έργα που είχαν ζητηθεί επίμονα από την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα.

Την ίδια ημέρα, στις 13:30, το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, το Σωματείο Εργαζομένων της 7ης ΥΠΕ, ο Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού, ο Σύλλογος Ερευνητών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, επαναφέροντας το αίτημα για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, με το μήνυμα ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε το επόμενο τροχαίο για να γίνουν ασφαλείς οι δρόμοι».

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