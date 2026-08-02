Ηράκλειο: Έκτακτη συνέλευση κτηνοτρόφων για τα ζητήματα γης και τις δεσμεύσεις εκτάσεων

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλεί την Τρίτη 4 Αυγούστου ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου, καλώντας σε μαζική συμμετοχή όχι μόνο τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες γης της Κρήτης, με φόντο τις εξελίξεις που, όπως υποστηρίζει, αφορούν δεσμεύσεις εκτάσεων από το Δασαρχείο, το Κτηματολόγιο και τον κρατικό μηχανισμό.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, με τα μέλη να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τα ζητήματα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης στο νησί. Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ, στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, με τον Σύλλογο να επισημαίνει ότι τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν το σύνολο της κρητικής κοινωνίας και όχι μόνο τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς τους βουλευτές του νομού, την Περιφέρεια Κρήτης και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς να αναλάβουν, όπως αναφέρει, τις ευθύνες που τους αναλογούν και να τοποθετηθούν με σαφήνεια επί των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Με κεντρικό σύνθημα «Η γη της Κρήτης ανήκει στους Κρητικούς», ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» στη συνέλευση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά όλους τους κατοίκους του νησιού.

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