Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Οι φλόγες πέρασαν τον Κιθαιρώνα και έφτασαν στον κάμπο των Μεγάρων

Η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων να έχει μεταφερθεί στη Βένιζα και στον κάμπο των Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν απειλήσει νέες κατοικημένες περιοχές.

Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από τη Βοιωτία, διέσχισε το Πόρτο Γερμενό και, περνώντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα, κατευθύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη δυτική Αττική. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για να προστατεύσουν οικισμούς και περιουσίες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχτηκαν εκ νέου τα εναέρια μέσα.

Στη Βένιζα οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις πρώτες κατοικίες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρία σπίτια που καταστράφηκαν, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και άλλα κτίρια. Η πλήρης εικόνα της καταστροφής θα γίνει γνωστή όταν οι συνθήκες επιτρέψουν την καταγραφή των ζημιών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, καλώντας τους κατοίκους σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Παράλληλα, αστυνομικοί και πυροσβέστες πραγματοποίησαν ελέγχους από σπίτι σε σπίτι, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν παρέμενε κανείς στις περιοχές που απειλούνταν.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο, όταν οι φλόγες έφτασαν στην αυλή του σπιτιού τους. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους μεταφέρουν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 500 πυροσβέστες με 135 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ισχυρές εναέριες δυνάμεις, ενώ συνδρομή παρέχουν πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, καθώς και μηχανήματα έργου, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δυνάμεις του Στρατού.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα στοιχεία για το μέγεθος της καταστροφής είναι αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του meteo.gr, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν καεί περισσότερα από 66.000 στρέμματα σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό, με την τελική καμένη έκταση να αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η πυρκαγιά συνέχισε την καταστροφική της πορεία προς τη δυτική Αττική.

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