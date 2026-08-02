Τα ζώδια της Κυριακής

Κριός



Σήμερα, Κριέ, παίρνεις τον χρόνο σου και επεξεργάζεσαι κάποια προσωπικά σου ζητήματα καλύτερα. Παρά τη νευρικότητα που επικρατεί, αντιλαμβάνεσαι πως είναι σημαντικό να χαμηλώσεις τους τόνους και ν’ ακούσεις τι έχουν να σου πουν και να σε συμβουλεύσουν δικά σου άτομα. Δύο πράγματα θέλουν προσοχή: Πρώτον, η δουλειά. Το πρόγραμμα μπορεί να μην προχωρήσει όπως υπολογίζεις κι αυτό σε χαλάει. Δεύτερον, οι παρασκηνιακές συζητήσεις. Εκεί υπάρχουν διάφορα που ακούς και τσιτώνεις. Προσοχή στο πώς θα απαντήσεις.

Ταύρος



Ταύρε, σήμερα παίζουν όμορφες συζητήσεις με φίλους, που θα σε βοηθήσουν να δεις διαφορετικά κάποια ζητήματα που σε ζορίζουν και να τα διαχειριστείς πιο απλά, αλλά και πιο αποτελεσματικά. Ανταλλάσσεις ιδέες και απόψεις και το απολαμβάνεις όλο αυτό. Στα προσωπικά, υπάρχει μια περίεργη διάθεση και μια ένταση που σε χαλάει. Ίσως κάποια πράγματα ειπωθούν κάπως ωμά κι αυτό θα δημιουργήσει απογοητεύσεις. Τέλος, στα οικονομικά θέλει να είσαι πιο προσεκτικός, γιατί μπορεί να παρασυρθείς.

Δίδυμοι



Δίδυμε, σήμερα προσαρμόζεις πιο εύκολα τις κινήσεις σου στη δουλειά και αυτό σου δίνει μια άνεση στο να κάνεις τα πράγματα που έχεις αναλάβει. Επίσης, υπάρχει μια επικοινωνιακή άνεση, κάτι που σου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείς ιδέες και προστάσεις, αλλά και να κάνεις σημαντικές γνωριμίες. Στο σπίτι το κλίμα είναι λίγο περίεργο και υπάρχουν ζητήματα με τις εκεί ευθύνες. Λίγο απογοητεύεσαι με τη στάση των υπολοίπων, θέλει όμως ψυχραιμία για να μην υπάρξουν αντιπαραθέσεις και εντάσεις. Γιατί δεν θες και πολύ αυτές τις μέρες.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε, βλέπεις τα πράγματα πιο άνετα. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τις καταστάσεις και μέσα από συζητήσεις που κάνεις παίρνεις έμπνευση και λειτουργείς καλύτερα. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να εξωτερικεύσεις συναισθήματα με όμορφο τρόπο. Αυτό που θέλει προσοχή είναι το πώς ερμηνεύεις κάποια πράγματα και σχόλια που θα ακούσεις. Εκεί μπορεί να παρεξηγηθείς και να πάρεις αποστάσεις. Επίσης, καλό είναι να πάρεις λίγο χρόνο και να ξεκουραστείς μέσα στη μέρα, γιατί η πίεση είναι αρκετή. Ιδιαίτερα η ψυχολογική.

Λέων



Λέοντα, η διαίσθησή σου σήμερα είναι στα φόρτε της. Όσο παρατηρείς τις καταστάσεις, τόσο πιο εύκολα μπορείς να καταλάβεις και να διαχειριστείς τα όσα εξελίσσονται έμμεσα, προλαβαίνοντας πολλά, τόσο σήμερα όσο και για τις επόμενες μέρες. Σαν να προετοιμάζεσαι. Λίγο προσοχή σε παρορμητικά έξοδα και κάποιες σπατάλες που κάνεις, οι οποίες θα σε βγάλουν εκτός budget και θα προκαλέσουν άγχος. Επίσης, μέσα στην παρέα δημιουργείται ένα περίεργο κλίμα με έντονες συζητήσεις. Εκεί παίζει να κορυφωθούν και κάποιες δικές σου υποψίες.

Παρθένος



Παρθένε, σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα μέσα στην παρέα και νιώθεις κι εσύ πιο άνετα να επικοινωνήσεις και να μοιραστείς πολλά. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που σε χαλάνε και σε απογοητεύουν και μπορεί εύκολα να έρθουν στην επιφάνεια παλιές συμπεριφορές που δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς ώστε να μη σε επηρεάζουν. Επίσης, καλό είναι να δώσεις λίγο περισσότερη βάση σε λεπτομέρειες που αφορούν οικονομικά μέσα σε συνεργασίες. Στη δουλειά η ένταση και η πίεση παραμένουν και κάποιοι δεν το έχουν και τόσο να συνεργαστούν μ’ εσένα σήμερα.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ, το πρόγραμμα οργανώνεται καλύτερα και οι δουλειές σου προχωρούν. Επίσης, υπάρχουν κάποιες σημαντικές επαφές μέσα στη μέρα, που μπορεί να οδηγήσουν σε νέα ανοίγματα, αλλά και υποστήριξη στο να προχωρήσεις κάποια δικά σου πλάνα. Παρασκηνιακά κομμάτια, αλλά και δικά σου κρυφά συναισθηματικά φέρνουν μια απογοήτευση και οι διαφορές που προκύπτουν ανεβάζουν σημαντικά τους τόνους. Είναι εύκολο να ξεφύγεις κάπως και να πεις πολλά πάνω στα νεύρα σου. Είτε άμεσα, είτε με μπηχτές.

Σκορπιός



Σκορπιέ, σήμερα έχεις μια ωραία διάθεση να συζητήσεις, να μελετήσεις και να αναπτύξεις ιδέες και σκέψεις, αλλά και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Το συναίσθημα είναι η βάση από την οποία ξεκινάς και εκφράζεις τα θέλω σου καλύτερα. Κάποια σκηνικά με φίλους φαίνεται να σε χαλάνε και να σε βάζουν σε δεύτερες σκέψεις για το πώς πρέπει να κινηθείς, πώς να αντιδράσεις και να απαντήσεις. Καλό είναι να μην πάρεις προσωπικά τα όσα ακούσεις. Επίσης, απόφυγε παρορμητικές και αντιδραστικές αποφάσεις και κινήσεις.

Τοξότης



Τοξότη, ενώ τα πράγματα φαίνεται να προχωρούν όπως θέλεις και αντιλαμβάνεσαι πως κάποιες συζητήσεις για οικονομικά θέματα εξελίσσονται, καλό είναι να είσαι λίγο προσεκτικός στον τρόπο και τις αντιδράσεις σου με τους άλλους. Ναι, η ένταση σ’ αυτό το κομμάτι παραμένει, αλλά σήμερα κι εσύ γίνεσαι πιο εύθικτος και είναι πολύ πιθανό να απογοητευτείς από το ότι δεν θα βγει κάποιος μπροστά να σε υπερασπιστεί. Καλό είναι να περιοριστείς κι εσύ σ’ αυτά που πρέπει να γίνουν μέσα στη μέρα και να δείξεις μια κάποια εγκράτεια σε σχέση με τις προσδοκίες που έχεις.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερε, είναι πιο εύκολο να προχωρήσουν κάποιες συζητήσεις και να εξελιχθούν συνεργασίες, αλλά και νέες επαφές μέσα από παρέες. Αυτό που θέλει προσοχή είναι οι προσδοκίες που σχηματίζεις μέσα από συζητήσεις. Περιμένεις άμεσες εξελίξεις και αυτό σε απογοητεύει. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές που επίσης θα αλλάξουν τη ροή κι εκεί πεισμώνεις και γίνεσαι λίγο περίεργος. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη και τα πρόγραμμα σήμερα φαίνεται απαιτητικό. Γι’ αυτό, καλό είναι να είσαι επεξηγηματικός με το τι θέλεις, ώστε να αποφύγεις τα νεύρα.

Υδροχόος



Υδροχόε, σήμερα είναι πιο εύκολο να φέρεις τα πράγματα στα μέτρα σου και να κάνεις πιο εύκολα στη δουλειά σου. Επίσης, η συνεννόηση βγαίνει πιο άνετα και τα πράγματα ρολάρουν με τρόπο που σου κερδίζει χρόνο. Εκεί που θέλει προσοχή σήμερα είναι σε πρώτη φάση στα οικονομικά. Κάποια πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά κι απογοητεύεσαι, γιατί πιθανότατα θεωρούσες ορισμένα κομμάτια ως δεδομένα. Και στα προσωπικά υπάρχει ένταση και εκνευρισμός. Μια ανυπομονησία.

Ιχθύες



Ιχθύ, σήμερα είσαι αρκετά ανοιχτός σε φλερτ και επικοινωνίες. Το δημιουργικό σου κομμάτι ξυπνά και εκφράζεσαι σημαντικά μέσα απ’ αυτό. Στο σπίτι τα πράγματα είναι κάπως τεταμένα και έντονα σκηνικά θα σε εκνευρίσουν και θα σε πιέσουν αρκετά, ενώ μια αίσθηση πως δεν σε καταλαβαίνουν μπορεί εύκολα να σε οδηγήσει σε ένα έντονο ξέσπασμα. Καλό είναι να επικοινωνήσεις αυτά που σε ενοχλούν ξεκάθαρα, και να μη λειτουργήσεις ενοχικά. Επίσης, αν είσαι σε σχέση, δώσε λίγο περισσότερο χώρο στα προσωπικά για να συζητήσετε.

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