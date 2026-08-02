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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Έσβησε, μετά από τρεις μέρες, η φονική πυρκαγιά

Ρέθυμνο πυρκαγιά
clock 06:55 | 02/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ασκύφου Σφακίων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ σε δύσβατη κορυφογραμμή, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρίψεις νερού όπου ήταν εφικτό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το μέτωπο έχει πλέον σβήσει, ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις και να διασφαλίσουν την πλήρη φύλαξη της έκτασης.

Την ίδια ώρα, έπειτα από τρία 24ωρα σκληρής μάχης με τις φλόγες, έσβησε και η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Νότιο Ρέθυμνο.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για επιτήρηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση αναζωπύρωσης.

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