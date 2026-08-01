Κόντης: «Στο Super Cup με την ΑΕΚ θα είμαστε πιο έτοιμοι και ανταγωνιστικοί»

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε και στο τρίτο του φιλικό προετοιμασίας, αυτή τη φορά με 2-1 από τη Βίλεμ στο Τίλμπουργκ, με τον Χρήστο Κόντη να δηλώνει εν μέρει ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του. Ο προπονητής του ΟΦΗ εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τα εύκολα γκολ που δέχθηκε η ομάδα του αλλά υπογράμμισε ότι ο ΟΦΗ θα είναι έτοιμος στο Super Cup με την ΑΕΚ (12/8).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεχθήκαμε δύο περίεργα γκολ πολύ νωρίς. Ήταν δύο φάσεις, ειδικά η πρώτη, αρκετά περίεργες.



Είδα σημαντική βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο να ελέγχουμε το παιχνίδι, να κρατάμε την μπάλα και να αλλάζουμε πλευρές. Δεν δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, όμως είδα παιχνίδι από τα πλάγια και καλές συνεργασίες μεσοεπιθετικά. Από αυτή την πλευρά είμαι ευχαριστημένος.

Είναι σημαντικό να κρατάμε την μπάλα, γιατί έτσι δεν δεχόμαστε επιθέσεις. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δυσκολεύουμε τον αντίπαλο να τρέχει χωρίς την μπάλα και να τον βρίσκουμε σε ανισορροπία για να πετυχαίνουμε γκολ.



Είναι το τρίτο φιλικό, αλλά το πρώτο στο οποίο κάποιοι παίκτες αγωνίστηκαν για 90 λεπτά. Μέχρι να παίξουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα έχουμε βελτιωθεί, θα έχουμε αποκτήσει περισσότερο ρυθμό και θα είμαστε ανταγωνιστικοί.

Σίγουρα μας προβληματίζει το γεγονός ότι, παρότι δεν δεχόμαστε πολλές φάσεις, δεχόμαστε γκολ. Μου αρέσει να κρατάμε το μηδέν. Αν έχεις το μηδέν πίσω, αρκεί να βάλεις ένα γκολ για να καθαρίσεις το ματς.



Δεχθήκαμε δύο περίεργα γκολ, κάναμε λάθη που πρέπει να βελτιώσουμε. Πρέπει να μην αφήνουμε τον αντίπαλο ούτε να σουτάρει. Με λίγες προϋποθέσεις δεχόμαστε γκολ και ελπίζω να το βελτιώσουμε, ώστε να κρατάμε το μηδέν στην άμυνα και επιθετικά να είμαστε δυνατοί.»

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