Κλιματικό Σοκ: Η Ευρώπη χτίζει θώρακα για τους 55°C – Γιατί η Ελλάδα είναι στο σημείο μηδέν;

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Η Ευρώπη δεν προετοιμάζεται πλέον για τον επόμενο καύσωνα. Προετοιμάζεται για έναν νέο κλιματικό κανόνα.

Οι διαδοχικοί ακραίοι καύσωνες, οι καταστροφικές πυρκαγιές και η πρωτοφανής καταπόνηση των υποδομών αναγκάζουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να επενδύσουν σε έργα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν υπερβολικά.

Σήμερα, όμως, η ανθεκτικότητα απέναντι σε θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 50 βαθμούς Κελσίου αποτελεί ζήτημα οικονομικής επιβίωσης.

Τρένα σχεδιασμένα για θερμοκρασίες έως 55°C

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Eurostar, η οποία ανακοίνωσε ότι η νέα γενιά των τρένων Celestia θα διαθέτει συστήματα κλιματισμού και τεχνολογικές προδιαγραφές που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους σε θερμοκρασίες έως και 55 βαθμών Κελσίου.

Αρχικά, η εταιρεία σχεδίαζε οι νέοι συρμοί να αντέχουν έως 45°C, όμως οι ακραίοι καύσωνες των τελευταίων ετών την υποχρέωσαν να αναθεωρήσει πλήρως τον σχεδιασμό της. Τα νέα τρένα θα μπουν σε υπηρεσία το 2031 και θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι και τη δεκαετία του 2060, γεγονός που επιβάλλει σχεδιασμό με βάση τις μελλοντικές –και όχι τις σημερινές– κλιματικές συνθήκες.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Στη Νορβηγία, σύμφωνα με το CNBC, η ακραία ζέστη οδήγησε τη θερμοκρασία της ασφάλτου στο αεροδρόμιο του Όσλο κοντά στους 52 βαθμούς Κελσίου. Για να αποτραπούν ζημιές στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών και στους τροχοδρόμους, τα πυροσβεστικά οχήματα του αεροδρομίου πραγματοποιούν συνεχείς καταβρέξεις, χρησιμοποιώντας περίπου 13.000 λίτρα νερού κάθε ώρα κατά τις πιο θερμές περιόδους της ημέρας.

Στη Σουηδία, η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών της Στοκχόλμης έχει επιλέξει μια διαφορετική λύση: βάφει τις σιδηροτροχιές λευκές ώστε να αντανακλούν μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και να μειώνεται ο κίνδυνος παραμόρφωσης των γραμμών. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται ήδη σε ευάλωτα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Οι πυρκαγιές αλλάζουν την ατζέντα

Το τελευταίο κύμα πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία ανάγκασε περισσότερους από 330.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ οι δύο χώρες προετοιμάζονται ήδη για το τέταρτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.

Ο καθηγητής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Jan Rosenow, επισημαίνει ότι οι επιστήμονες προειδοποιούσαν εδώ και δεκαετίες για τη συχνότερη εμφάνιση τέτοιων ακραίων φαινομένων.

Όπως τονίζει, η προσαρμογή από μόνη της δεν αρκεί, καθώς οι ολοένα ισχυρότερες πυρκαγιές δείχνουν ότι απαιτείται ταυτόχρονα ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελλάδα στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου

Σύμφωνα με τον James Brennan της Climate X, μέχρι το 2050 οι ημέρες ακραίας ζέστης στην κεντρική Ευρώπη αναμένεται να διπλασιαστούν ή ακόμη και να τριπλασιαστούν.

Ακόμη πιο δύσκολη προβλέπεται η κατάσταση στη νότια Ευρώπη.

Περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου, της νότιας Ιταλίας και της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα καταγράφουν 40 έως 55 ημέρες ακραίου καύσωνα κάθε χρόνο, μετατρέποντας τις παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών σε μια νέα κανονικότητα.

Ο «σιωπηλός καταστροφέας» της οικονομίας

Η Allianz Risk Consulting χαρακτηρίζει την ακραία ζέστη ως μια «σιωπηλή καταστροφή» για τις επιχειρήσεις.

Σε αντίθεση με έναν σεισμό ή μια καταιγίδα, οι ζημιές δεν εμφανίζονται απότομα αλλά συσσωρεύονται: υπερθέρμανση εξοπλισμού, μειωμένη παραγωγικότητα, αυξημένο κόστος συντήρησης, διακοπές λειτουργίας, προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, πίεση στα ηλεκτρικά δίκτυα και επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature έδειξε ότι κατά τον καύσωνα του Ιουνίου του 2026 σχεδόν οι μισές από τις 854 ευρωπαϊκές πόλεις κατέγραψαν ή πλησίασαν ιστορικά ρεκόρ θερμικής καταπόνησης, ενώ στην ιταλική Casteltermini η θερμοκρασία έφθασε τους 48 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ακόμη ότι θερμοκρασίες άνω των 50°C, οι οποίες πριν από τη βιομηχανική εποχή θεωρούνταν σχεδόν αδύνατες στη Μεσόγειο, είναι πλέον από 10 έως και 1.000 φορές πιθανότερες λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το τέλος του αιώνα, τέτοια ακραία φαινόμενα ενδέχεται να καταγράφονται κάθε χρόνο στις θερμότερες περιοχές της νότιας Ευρώπης.

Η επόμενη μάχη θα δοθεί στις υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει νέο ενιαίο πλαίσιο για την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αναγνωρίζοντας ότι κάθε πολιτική –από την ενέργεια και τις μεταφορές έως την υγεία και τις δημόσιες υποδομές– πρέπει πλέον να σχεδιάζεται με βάση τις νέες κλιματικές συνθήκες.

Το μήνυμα που εκπέμπουν οι ειδικοί είναι σαφές: η Ευρώπη δεν καλείται απλώς να αντιμετωπίσει έναν ακόμη θερμότερο καλοκαίρι. Καλείται να επανασχεδιάσει δρόμους, σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και δίκτυα για έναν κόσμο όπου οι θερμοκρασίες που κάποτε θεωρούνταν ακραίες θα αποτελούν πλέον τη νέα πραγματικότητα.

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