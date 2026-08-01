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ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Μεγάλη κινητοποίηση για φωτιά στο Ασκύφου – Επιχειρεί και ελικόπτερο

πυροσβέστες
clock 20:19 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Χανιά, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Ασκύφου Σφακίων.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα, αναπτύσσοντας στο σημείο επτά πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 20 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κορυφογραμμή, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων ιδιαίτερα απαιτητική.

Νωρίτερα το ίδιο απόγευμα είχε σημειωθεί ακόμη μία φωτιά στα Χωραφάκια Χανίων, προκαλώντας επίσης κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και ομάδας της ΕΜΟΔΕ. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση κατοίκων της περιοχής, η εστία περιορίστηκε και κατασβέστηκε πριν λάβει διαστάσεις.

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Φωτιά ασκύφου σφακίων
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