Κύκλωμα στο Ηράκλειο: Ένας προφυλακίστηκε – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου συνεχίστηκε το πρωί του Σαββάτου (01.08) η δικαστική διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά το φερόμενο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, με τους συλληφθέντες να περνούν το κατώφλι του ανακριτή για να δώσουν τις εξηγήσεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων απολογιών, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να εμφανίζονται δύο φορές τον μήνα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ τους απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να αποκόμιζε παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις μέσω ψευδών δηλώσεων για εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιασμών, παράνομων καταλήψεων γης, καθώς και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, μαχαίρια και άλλα πειστήρια, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι τα παράνομα οφέλη από τις επιδοτήσεις για την περίοδο 2019-2025 υπερβαίνουν τις 341.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρέθυμνο: «Στοίχημα» η τελική κατάσβεση - Με ισχυρούς ανέμους και μικρές εστίες η μάχη της Πυροσβεστικής

Χανιά - Εισαγγελική έρευνα: Έσφαξαν, έψησαν και έφαγαν κρι-κρι μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς