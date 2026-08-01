«Καρφιά» Σάντσεθ σε χώρες της ΕΕ για έλλειψη αλληλεγγύης και πολιτικά παιχνίδια

Σκληρή κριτική σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, υποστηρίζοντας ότι, αντί να στηρίξουν τη χώρα του, επέλεξαν να την στοχοποιήσουν πολιτικά.

Σε επιστολή του προς τις Βρυξέλλες, ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρει ότι ορισμένα κράτη-μέλη έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν ακόμη και τον προσωρινό αποκλεισμό της Ισπανίας από τη Ζώνη Σένγκεν. Όπως υποστηρίζει, οι θέσεις αυτές βασίστηκαν σε προκαταλήψεις, παραπληροφόρηση, άγνοια ή πολιτικές σκοπιμότητες και βρίσκονται σε αντίθεση τόσο με το ευρωπαϊκό και ανθρωπιστικό δίκαιο όσο και με την αρχή της αλληλεγγύης που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πέδρο Σάντσεθ επισημαίνει ότι η ισπανική κυβέρνηση κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων, να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες, να προχωρήσει στην επιστροφή της συντριπτικής πλειονότητας όσων εισήλθαν παράτυπα και να αποτρέψει τη μετακίνησή τους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς το Μαρόκο για τη συνεργασία που υπήρξε στη διαχείριση της κρίσης, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες λειτούργησαν σε στενό συντονισμό, ενώ –όπως ανέφερε– η ευρωπαϊκή στήριξη ήταν περιορισμένη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε ακόμη την άμεση σύγκληση έκτακτης συνόδου των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση και να διαμορφωθεί κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση αντίστοιχων μεταναστευτικών κρίσεων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η κατάσταση στη Θέουτα εμφανίζει σημάδια σταδιακής αποκλιμάκωσης. Τα καταστήματα έχουν επαναλειτουργήσει, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ο ανεφοδιασμός με καύσιμα έχει αποκατασταθεί. Αν και οι μεγάλες συγκεντρώσεις μεταναστών που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες έχουν διαλυθεί, μικρές ομάδες εξακολουθούν να παραμένουν σε ορισμένα σημεία της πόλης.

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