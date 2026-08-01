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Άρβη: Σε απόγνωση επιχειρηματίες και κάτοικοι - Διακοπές σε νερό και ρεύμα

Άρβη
clock 16:09 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονη αγανάκτηση εκφράζουν κάτοικοι και επαγγελματίες της Άρβης, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι εδώ και πέντε ημέρες η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στις βασικές υποδομές, με συνεχείς διακοπές στην υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Όπως αναφέρουν, η κατάσταση έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και εξυπηρετούν αυξημένο αριθμό επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, τα προβλήματα συνδέονται με έργα που εκτελούνται εντός του οικισμού. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών προκαλούνται ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, χωρίς αυτές να αποκαθίστανται άμεσα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται επαναλαμβανόμενες διακοπές στις παροχές.

Άρβη

Οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ενώ σε λίγες ημέρες, στις 7, 8 και 9 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η διοργάνωση του Φεστιβάλ Μπανάνας, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αποκατάσταση των προβλημάτων, καθώς και επίσημη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Ι. Παπαδάκης 

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