Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ – Ο δικός μας αντίπαλος η ΝΔ

Για «μονομέτωπο» του κόμματος ΕΛΑΣ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Real Fm.

Υποστήριξε ότι «βλέπουμε, δηλαδή, ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί για να καλύψει το δήθεν κενό αντιπολίτευσης, να κάνει μια light αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε πολλά σημεία να υπάρχει πλήρης συμφωνία μαζί της». Είπε ότι «στα θέματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, της αποτυχημένης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, των συντάξεων, του νόμου Κατρούγκαλου, των κόκκινων δανείων και στην εξωτερική πολιτική, το κόμμα ΕΛΑΣ επιλέγει συνειδητά να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ασκούμενες πολιτικές και να θεωρεί ως αντίπαλό του το ΠΑΣΟΚ». Σχολίασε ότι με έκπληξη βλέπει ότι «είναι ένα κόμμα το οποίο ασχολείται απλά και μόνο με το πώς θα πλήττει το ΠΑΣΟΚ», για να τονίσει πως αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η ΕΛΑΣ αλλά η ΝΔ. «Ο αγώνας μας έχει ένα μέτωπο τη Νέα Δημοκρατία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν "γέννησε" τα χρέη , δεν τα δημιούργησε. Ήταν ένα απλό στέλεχος, ένα νέος άνθρωπος. Αποφάσισε όμως να ρυθμίσει τα χρέη του ΠΑΣΟΚ». Αντίθετα πρόσθεσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας ενώ ήταν αρχηγός κόμματος όταν "γεννήθηκαν" χρέη σε εργαζομένους στα κομματικά έντυπα, όχι μόνο δεν τα ρύθμισε, αλλά επέλεξε να φύγει από το κόμμα του και να τους πετάξει σαν βαρίδια». «Ο κ. Τσίπρας ο οποίος επέλεξε απλά να κρυφτεί από τα προβλήματα που γέννησε και να πετάξει σαν βαρίδια τους εργαζομένους και τους πρώην συντρόφους του, είναι συνεπής και καθαρή αυτή η στάση;», ρώτησε. Έκανε λόγο για βαθιά πολιτική υποκρισία του κ. Τσίπρα, «όταν πολλοί στενοί συνεργάτες του, είναι οι πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ την επίμαχη περίοδο, γιατί δεν τους ρωτάει πώς γεννήθηκαν τα χρέη αυτά, τα οποία σήμερα έχουν ρυθμιστεί;».

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαφάνεια, όλοι ξέρουν πού οφείλει. Επεσήμανε ότι «πράγματι, το ζήτημα των χρεών των κομμάτων είναι υπαρκτό. Είχε συνηθίσει το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα δανείζονταν ανάλογα με τα ποσοστά που είχαν. Το ΠΑΣΟΚ μετά έχει πολύ μεγάλη μείωση, με αποτέλεσμα να έχει μία αδυναμία και έπρεπε να ρυθμίσει». Σημείωσε ότι «προφανώς και δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο μοντέλο εκείνο της δανειοδότησης των κομμάτων με βάση τα ποσοστά, ήταν ένα λάθος μοντέλο» και πως «γι' αυτόν τον λόγο το ΠΑΣΟΚ από το 2010 και μετά δεν έχει δανειστεί ούτε μισό ευρώ».

Ο Κ. Τσουκαλάς επανέφερε το ερώτημα «ποιος χρηματοδοτεί την ΕΛΑΣ», όταν, όπως είπε, «χωρίς γυαλιά βλέπει ο καθένας τις καμπάνιες που κάνει το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ και η διαφορά αντιλαμβάνεστε είναι εκκωφαντική». «Το ΠΑΣΟΚ, κόμμα με κρατική χρηματοδότηση, δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει καμπάνια αντίστοιχων εξόδων με την ΕΛΑΣ. 'Αρα εδώ μπαίνουν και ζητήματα χρηματοδότησης, που πρέπει να απαντηθούν», τόνισε. Σχολιάζοντας πρόταση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να παρακρατούν οι τράπεζες το 80% της κρατικής χρηματοδότησης σε περίπτωση χρεών, «όπως γίνεται με όλους τους πολίτες», σχολίασε: «Θέση του κόμματος ΕΛΑΣ είναι αν γίνει κυβέρνηση κάποτε, θα ζητά το 80% από τους πολίτες για τα δάνειά τους; Αυτό είναι αποκαλυπτικό». Ανέφερε περαιτέρω ότι ήξερε πως «έχουν μία πρόταση για τα κόκκινα δάνεια που είναι κομμένη και ραμμένη για τα funds και μοιάζει με την πρόταση της κυβέρνησης, αλλά δεν περίμενα να το λένε και τόσο ωμά…».

Αναφερθείς στην εμφάνιση του υπουργού Υγείας σε περιοδεία στη Λήμνο φορώντας γυαλιά με κάμερα, είπε ότι ενώ ο κ. Γεωργιάδης «προχθές έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς παράνομα να παρακολουθεί με αυτά τα γυαλιά που φορά, τελικά χθες το τερμάτισε. Άλλαξε γραμμή μόνος του και είπε "θα κυκλοφορώ με αυτά, θα καταγράφω" και σε λίγο θα μας πει ότι θα συλλαμβάνει κιόλας και θα απονέμει δικαιοσύνη». «Θα έλεγα ότι διάβαζε πολλά κόμικς μικρός. Νομίζει ότι είναι αυτόκλητος τιμωρός ή ο δικαστής Ντρεντ από το ομώνυμο κόμικ. Αν θυμάστε και αυτός φορούσε μια μάσκα με ειδικά γυαλιά», σχολίασε.

Σχετικά με τις πυρκαγιές ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιλέγει τη στιγμή της καταστροφής να ασκήσει κριτική, «ωστόσο στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου θύμισε ότι είχε επισημανθεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου η υποστελέχωση στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και η επιλογή του υπουργείου οι δασοκομάντος να μετακινούνται και να υπηρετούν σε άλλες περιοχές από αυτές όπου ζουν».

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