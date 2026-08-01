Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό

Kάηκε ολοσχερώς το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό, όπου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά τις τελευταίες ώρες. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, ο οποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος», έγραψε χαρακτηριστικά.

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