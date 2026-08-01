Ρέθυμνο: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις μαυροφορεμένου άνδρα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στον Ασώματο

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Ένα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους εξετάζουν οι Αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον Ασώματο Ρεθύμνου και έφτασε μέχρι την Πρέβελη.

Στο βίντεο φαίνεται ένας μαυροφορεμένος άνδρας να κινείται στην περιοχή του Ασωμάτου στο Ρέθυμνο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Στο οπτικό υλικό ο άνδρας φαίνεται αρχικά να κινείται χωρίς εμφανή λόγο, στη συνέχεια να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται από το σημείο.

Ωστόσο, ο μαυροφορεμένος επιστρέφει ξανά στην ίδια περιοχή, την οποία οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στιγμή κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο μαυροφορεμένος αρχίζει να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Πίσω του οι φλόγες ξεπηδούν και εξαπλώνονται ταχύτατα, τροφοδοτούμενες από τους ισχυρούς ανέμους.

Εάν ο άνδρας αυτός σχετίζεται πράγματι με τον εμπρησμό, είναι πιθανό να είχαν προηγηθεί κινήσεις του στο ακριβές σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να πρόκειται για απλή σύμπτωση το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν στο σημείο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι συνδέεται με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο δασοπυροσβέστες, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό σε βαθμό κακουργήματος στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ.

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