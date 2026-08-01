Χάος στους δρόμους της Θέουτα: Επεισόδια με μετανάστες από το Μαρόκο, τουλάχιστον 57 νεκροί

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν χθες στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μεταναστών που πέρασαν μαζικά από το Μαρόκο και αστυνομικών δυνάμεων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καταγράφουν ομάδες νεαρών μεταναστών να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους του ισπανικού θύλακα, να εισέρχονται σε καταστήματα και να συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.

🚨#BREAKING: The Moroccan Muslims who have invaded the small Spanish city of Ceuta are now BREAKING INTO STORES by the HUNDREDS.







Police are completely overwhelmed.







Migrants can be seen running from one store to the next, grabbing items and running.







WHERE IS THE MILITARY?!!!!! pic.twitter.com/NjqQAI4zgD — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 31, 2026

Σε άλλο, ανεπιβεβάιωτο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνεται ακόμα ένας άνδρας από μία μεγάλη ομάδα να επιτίθεται - πιθανότατα με μαχαίρι - σε έναν άλλο άνδρα, ο οποίος πέφτει ανάισθητος στο έδαφος και οι περαστικοί με την αστυνομία να σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

🇪🇸🇲🇦 Riots erupted in Ceuta as migrants clashed with security forces thoughout the night.







There were reports of damage to private property, vehicles being set on fire, businesses being looted, and homes being illegally occupied.







Follow: @europa pic.twitter.com/iT8deLYaBf — Europa.com (@europa) July 31, 2026

Μαζική εισβολή σχεδόν 60 χιλιάδων μεταναστών και τουλάχιστον 57 νεκροί

Η Θέουτα και η Μελίγια, ισπανικές αυτόνομες πόλεις στο βόρειο Μαρόκο, έχουν τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και οι δύο βιώνουν περιοδικά αυξήσεις στις απόπειρες διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη, αλλά η κλίμακα της μαζικής εισροής της Πέμπτης φάνηκε πρωτοφανής.

Η μαζική εισβολή μεταναστών - κυρίως νέων ανδρών και εφήβων - στον ισπανικό θύλακα, είναι η μεγαλύτερη που καταγράφεται από τον Μάιο του 2021, όταν περίπου 10.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε λίγα 24ωρα, λόγω της χαλάρωσης των συνοριακών ελέγχων τότε, εξαιτίας διπλωματικής κρίσης με την Ισπανία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι περίπου 50.000 άνθρωποι διέσχισαν από το πρωί της Πέμπτης τα σύνορα – έως και 60.000 τις τελευταίες δύο ημέρες σύμφωνα, με τις τοπικές αρχές της Θέουτα. Τουλάχιστον 57 μετανάστες έχασαν την ζωή τους στην ισπανική πλευρά των συνόρων και ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον θύματα στη μαροκινή πλευρά.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα δήλωσε ότι κάποιοι πνίγηκαν και κάποιοι συνθλίφτηκαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.

Προσπάθειες αποτροπής νέας μαζικής εισβολής

Την ίδια ώρα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι 48.300 είχαν προωθηθεί ή είχαν επιστρέψει πίσω στο Μαρόκο μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το Reuters, εκατοντάδες μετανάστες επέστερφαν οικειοθελώς στο Μαρόκο μέσα από συνοριακούς σταθμούς και τρύπες στον φράχτη, με κάποιους να λένε ότι δεν μπορούσαν να βρουν φαγητό ή στέγη στη Θέουτα. Ενδεικτικά, 20 χρονος Μαροκινός που κολύμπησε 5 ώρες για να φτάσει στη Θέουτα δήλωσε ότι επιστρέφει στην πατρίδα του γιατί «δεν υπήρχε φαγητό μέσα στη Θέουτα και μας έδιωξε άσχημα ο (ισπανικός) στρατός».

⚡️ Street clashes erupt in Spain’s Ceuta







Spanish authorities have deployed the army to the city.







Around 2,000 undocumented migrants have entered Ceuta in recent days, prompting the authorities to declare a state of emergency.







Italy is also reportedly prepared to suspend… pic.twitter.com/ZC5J17dEl4 — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2026

Στον ισπανικό θύλακα έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, προσπαθώντας να διατηρήσουν την τάξη και να αποτρέψουν μία νέα μαζική «εισβολή» μεταναστών από το Μαροκό. Το βασικό συνοριακό πέρασμα του Ταραχάλ είναι ήδη αποκλεισμένο από τεθωρακισμένα οχήματα και ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις ενώ η πρόσβαση προς τη Θέουτα έχει διακοπεί για πεζούς.

Στις ήδη αναπτυγμένες δυνάμεις προστίθενται επιπλέον στελέχη της Guardia Civil (πολιτοφυλακή) ενώ αποστέλλονται και ειδικές μονάδες δυτών (GEAS) από την Ανδαλουσία για επιχειρήσεις στη θάλασσα. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, οι μαροκινές δυνάμεις απώθησαν τη νύχτα τα πλήθη με γκλομπ, δακρυγόνα και κανόνια νερού προσπαθώντας να αποτρέψουν την είσοδο περισσότερων ανθρώπων στις πύλες της Θέουτα.

Πολιτική κρίση στην ΕΕ μετά τις πρωτοφανείς εικόνες

Εθνικιστικά κόμματα και κυβερνήσεις σε όλη την ΕΕ απέδωσαν το περιστατικό στις σχετικά χαλαρές πολιτικές μετανάστευσης της Ισπανίας, ζητώντας την έξοδο της χώρας από τον χώρο Σένγκεν και «εργαλειοποιώντας» τις πρωτοφανείς εικόνες προς όφελος της αντιμεταναστευτικής τους πολιτικής.

Clashes with migrants on the streets of Ceuta involved not only local residents but also the police pic.twitter.com/4e6Y7qFWEo — freeledger (@thefreeledger) August 1, 2026

Παρότι ο αποκλεισμός είναι ανέφικτος, ένα κράτος-μέλος μπορεί να επαναφέρει προσωρινούς ελέγχους στα σύνορά του για λόγους ασφαλείας ή μαζικών μετακινήσεων. Ήδη η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία και η Γαλλία αποφάσισε την ενδυνάμωση των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία. Η πρόταση της Τζόρτζια Μελόνι βρήκε σύμφωνες τις κυβερνήσεις της Δανίας και της Φινλανδίας, ενώ η Γαλλία και η Γερμανία πρόσφεραν την υποστήριξη τους στην Ισπανία, στην διαχείριση της κρίσης.

H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τις εικόνες απαράδεκτες, ζητώντας την εξάρθρωση των δικτύων διακινητών και γρήγορες απελάσεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τις εικόνες από την Ισπανία για να προειδοποιήσει για παρόμοιες καταστάσεις στις ΗΠΑ σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών, αποδίδοντας την κρίση στις πολιτικές της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

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