Πύρινος εφιάλτης σε τρία μέτωπα: Καίγονται σπίτια σε Πόρτο Γερμενό και Αργολίδα – Εκκενώσεις στην Βοιωτία

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Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η χώρα τις τελευταίες ώρες, καθώς τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αργολίδα μαίνονται εκτός ελέγχου.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν μετατρέψει τις περιοχές αυτές σε πύρινες κολάσεις, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και αναγκάζοντας τις αρχές σε μαζικές εκκενώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διά θαλάσσης.

Πόρτο Γερμενό - Σπίτια στις φλόγες και απεγκλωβισμοί από τη θάλασσα

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό, όπου η πυρκαγιά, έπειτα από συνεχείς και βίαιες αναζωπυρώσεις, κατάφερε να εισβάλει στον οικιστικό ιστό. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την τοπική αυτοδιοίκηση, αρκετά σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες.

Λόγω των ακραίων ριπών του ανέμου, η επιχείρηση των εναέριων μέσων κατέστη για μεγάλα διαστήματα αδύνατη, αφήνοντας το βάρος της κατάσβεσης αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις.

🔥 Συνεχίζεται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, με προληπτικές εκκενώσεις, απεγκλωβισμούς και παροχή συνδρομής στους πολίτες.







🚓 Στην περιοχή της Ψάθας και στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου επιχειρούν συνολικά 6 πληρώματα της Άμεσης Δράσης, 4… pic.twitter.com/C13Tjhrbh8 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 1, 2026

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε σε μια γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών και παραθεριστών διά θαλάσσης, με πλωτά μέσα της αστυνομίας, του λιμενικού και ιδιωτών να απομακρύνουν δεκάδες ανθρώπους από τις παραλίες της περιοχής.

Βοιωτία - Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Λιβαδόστρας

Την ίδια ώρα, η Βοιωτία δοκιμάζεται σκληρά από μια νέα, μεγάλη αναζωπύρωση του μετώπου που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κινούμενη απειλητικά προς την παραλιακή ζώνη.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, στέλνοντας επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λιβαδόστρας να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς προτού αυτή προκαλέσει καταστροφές στον οικισμό.

Αργολίδα - Σοβαρές ζημιές στο Φίχτι

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Αργολίδα, με επίκεντρο την περιοχή Φίχτι, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν τις φλόγες προς τις παρυφές του χωριού, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές σπίτια, αποθήκες και αγροτικές καλλιέργειες.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο.

Σε ετοιμότητα οι αρχές

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Πολιτική Προστασία απευθύνουν έκκληση προς όλους τους πολίτες που βρίσκονται κοντά στις πληγείσες περιοχές να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας, να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προβαίνουν σε άσκοπες μετακινήσεις. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς η ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα.

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