Χανιά - Εισαγγελική έρευνα: Έσφαξαν, έψησαν και έφαγαν κρι-κρι μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί οργή και έντονο προβληματισμό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και δασικών αρχών της Κρήτης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Χανιώτικα νέα, η Εισαγγελία Χανίων έχει διατάξει κατεπείγουσα ανάκριση προκειμένου να διερευνηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία άτομα θανάτωσαν, έψησαν και κατανάλωσαν έναν προστατευόμενο Κρητικό αίγαγρο (κρι-κρι) μέσα στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού.

Το χρονικό της καταγγελίας

Η υπόθεση άνοιξε όταν έφτασαν στις αρχές πληροφορίες που ήθελαν εργαζόμενους ιδιωτικής εταιρείας να εμπλέκονται στο θλιβερό περιστατικό. Τα συγκεκριμένα συνεργεία είχαν εισέλθει εντός του φαραγγιού της Σαμαριάς με σκοπό να εκτελέσουν απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών.Αντί, όμως, να περιοριστούν στα εργασιακά τους καθήκοντα, μέλη των συνεργείων φέρονται να εντόπισαν το ανυπεράσπιστο ζώο, να το θανάτωσαν και στη συνέχεια να έστησαν «τσιμπούσι», ανάβοντας φωτιά για να το ψήσουν μέσα στον προστατευόμενο πυρήνα του δρυμού.

Σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία

Την ευθύνη της προκαταρκτικής έρευνας και της ανακριτικής διαδικασίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δασών Χανίων, η οποία καλείται να συλλέξει στοιχεία και να εξετάσει μάρτυρες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καταγγελία ευσταθεί.Σε επικοινωνία της τοπικής εφημερίδας με τη Διεύθυνση Δασών, επιβεβαιώθηκε επισήμως ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο οι υπεύθυνοι απέφυγαν να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενοι τη μυστικότητα της διαδικασίας και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Διπλό «έγκλημα» κατά του περιβάλλοντος

Το περιστατικό, εφόσον αποδειχθεί από την ανακριτική έρευνα, χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρα σοβαρό για δύο βασικούς λόγους.

Απειλή για την πανίδα: Ο Κρητικός αίγαγρος αποτελεί ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος, σύμβολο της κρητικής φύσης, και η θανάτωσή του διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Κίνδυνος ολοκληρωτικής καταστροφής: Το άναμμα φωτιάς μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς συνιστά εγκληματική ενέργεια. Οποιοσδήποτε σπινθήρας θα μπορούσε να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά, εγκλωβίζοντας εργαζόμενους και καταστρέφοντας έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της χώρας.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και τα ευρήματα της Διεύθυνσης Δασών θα ρίξουν φως στην υπόθεση, με την τοπική κοινωνία να ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

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